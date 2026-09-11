Geht es mit Freund ganz schnell?

Jan-Christian Dreesen und Max Eberl zeigen sich optimistisch, dass der Sportdirektor über 2027 hinaus beim Rekordmeister bleibt.

Sportdirektor Christoph Freund steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern. „Wir haben immer gesagt, dass wir zunächst die Verträge der beiden Vorstände verlängern wollen. Und dass wir anschließend natürlich mit Christoph sprechen, das tun wir. Und deswegen bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir dieses offene Thema dann auch kurzfristig lösen“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach dem 5:0 (0:0) zum Champions-League-Auftakt gegen FK Bodö/Glimt.

Der Vertrag von Freund, der im September 2023 zu den Bayern kam, läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt hatte der deutsche Rekordmeister mit Dreesen und Sportvorstand Max Eberl bis 2029 verlängert. Die Münchner AZ hatte jedoch berichtet, Freund befinde sich noch in der „Überlegungsphase“.

Freund? Auch Eberl optimistisch

Eberl gab sich am Donnerstag darauf angesprochen dennoch optimistisch. „Ich weiß, was passieren wird. Es braucht sich keiner Gedanken machen“, sagte er. Zuletzt hatte er in der Sport Bild bereits betont: „Eine Verlängerung ist eine Sache, die schnell und lautlos über die Bühne gehen sollte. Für mich ist es keine Frage, ob sein Vertrag verlängert wird oder nicht.“

Dabei hatte es hin und wieder Gerüchte gegeben, dass das Verhältnis zwischen Eberl und Freund nicht das Beste wäre. Dem trat Eberl nun aber energisch entgegen. „Das ist Bullshit. Das ist eine an den Haaren herbeigezogene Geschichte, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, woher sie kommt“, sagte er und fügte an: „Christoph und ich arbeiten beim FC Bayern seit zweieinhalb Jahren zusammen, und wir machen es, meiner Wahrnehmung nach, sehr gut miteinander. Jeder hat klare Aufgaben, es macht Spaß und Freude.“

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