„Das hat sich der Junge verdient“

In der ersten Hälfte tut sich der FC Bayern gegen das Bollwerk des FK Bodö/Glimt schwer. Dann bricht Jamal Musiala den Bann. Sein persönlicher Glücksmoment freut auch die Kollegen.

Besonderer Abend für Jamal Musiala! Der Offensivstar hat bei seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison dem FC Bayern zum Auftakt der Champions League den Weg zum Sieg geebnet. Die Münchner bezwangen das letztjährige Überraschungsteam FK Bodö/Glimt mit 5:0 (0:0).

Nachdem sich das Team von Trainer Vincent Kompany in der ersten Hälfte die Zähne am norwegischen Bollwerk ausgebissen hatte, gelang Musiala (47.) der erlösende Führungstreffer. Ein abgeblockter Schuss von Harry Kane landete bei Musiala, der den Ball aus etwa zehn Metern halbhoch links im Eck versenkte. Es war zugleich der 900. Treffer für den deutschen Rekordmeister in einem Europapokalspiel.

Jamal Musiala traf bei seinem Startelf-Comeback Jamal Musiala traf bei seinem Startelf-Comeback © IMAGO/Sven Simon

Musiala genießt „super Moment“ – auch Eberl schwärmt

Musiala selbst sprach am DAZN-Mikrofon von einem „super Moment. Ich habe vom Trainerteam und von der Mannschaft viel Support bekommen. Den Abend werde ich gut genießen.“ Er fühle sich körperlich fit, fügte er hinzu: „Dieses Thema ist jetzt nichts Neues für mich. Ich will jetzt einfach wieder Schritt für Schritt mit dem leichten Gefühl und der Freude auf den Platz und wieder auf mein Level kommen.“

Und er ergänzte: „Das Gefühl, das ich heute gehabt habe, ist ein Gefühl, das ich eine Weile nicht gehabt habe. Ich bin glücklich. Ich weiß, da sind noch Schritte nach oben zu gehen. Auf das freue ich mich. Aber der Spaß mit der Mannschaft auf dem Platz ist das beste Gefühl.“

Die Freude war anschließend auch bei Sportvorstand Max Eberl groß. „Es kommt wieder Normalität rein und das ist das Schönste für ihn. Er sagt immer, auf dem Platz fühlt er sich am wohlsten“, sagte Eberl. „Es hat nicht alles geklappt, aber er hat sich bemüht.“

DEINE MEINUNG

Dass Musiala dann das Tor zum 1:0 mache, „das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt, aber das hat sich der Junge auch verdient“, fügte Eberl hinzu.

Kane freut sich für Musiala: „Ich bin sehr stolz auf ihn“

Kane freute sich ebenfalls sehr für den Rückkehrer. „Er hatte eine schwere Zeit, vor allem in der Saisonvorbereitung. Es ist schön, ein Lächeln in seinem Gesicht zu sehen. Der Druck ist von ihm gefallen, denke ich. Er trainiert sehr gut, man sieht seinen Hunger, man sieht wie scharf er im Training ist. Und das hat er mit ins Spiel genommen. Schon vor seinem Tor war er sehr scharf im vorderen Drittel. Dann war es ein toller Abschluss. Ich bin sehr stolz auf ihn“, sagte Kane.

Nach Musialas Tor war der Bann gebrochen. Kane (61.) legte per Kopf nach einem Freistoß von Michael Olise nach. Alphonso Davies (77.) traf in der Schlussphase. Mit einem Traumtor in den linken Winkel gestaltete Olise (83.) das Ergebnis noch deutlicher. Die Gäste beendeten die Partie in Unterzahl: Odin Björtuft (87.) sah nach einer Notbremse Rot. Tief in der Nachspielzeit traf der überragende Olise sogar noch zum 5:0 (90.+2).

Michael Olise traf doppelt gegen Bodö/Glimt Michael Olise traf doppelt gegen Bodö/Glimt © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

FC Bayern baut zwei beeindruckende Serien aus

Die Bayern bauten zum Start der Königsklasse gleich zwei beeindruckende Serien aus. Seit der Niederlage gegen Deportivo A Coruna 2002 hat der FCB jedes Auftaktspiel im Europapokal gewonnen. Der Erfolg gegen Bodö/Glimt war der 24. Sieg in Serie. Zudem bauten die Münchner ihren Champions-League-Rekord auf nun 39 Heimspiele in Serie ohne Niederlage (37 Siege, zwei Unentschieden) weiter aus.

In einem Monat (13. Oktober) bekommt es der FC Bayern erneut mit Norwegern zu tun, dann auswärts bei Viking Stavanger, das am Dienstag 1:3 beim VfB Stuttgart unterlag.

Kompany: „Jamal hat sich diesen Einsatz verdient“

Musiala stand bei seinem ersten Pflichtspiel in der Allianz Arena in dieser Saison besonders im Fokus und wurde bei seiner Auswechslung in der 65. Minute vom Publikum gefeiert. Trainer Kompany umarmte seinen Schützling anschließend in der Coachingzone. Am vergangenen Samstag hatte er beim 0:0 auf Schalke als Joker sein Comeback gefeiert. „Es geht bei mir jetzt eigentlich nur über Leistung. Jamal hat sich diesen Einsatz verdient. Er hat sehr gut trainiert“, sagte Trainer Kompany vor Anpfiff bei DAZN.

Schon am Tag vor dem Spiel hatte der Coach signalisiert, dass im Umgang mit dem 23-Jährigen, der wegen seiner Absencen und einer Medikamentenumstellung in zwei Testspielen zusammengebrochen war, nun Alltag einkehren könne: Musiala sei „fast so nah wie möglich an der Realität“.

Doch Musiala und seine Teamkollegen taten sich im ersten Durchgang schwer. Bodö, das in der vergangenen Saison nur ein Auswärtsspiel in der Champions League verloren hatte, erwies sich als kompromisslos in der Defensive und keinesfalls zurückhaltend, wenn es den Ball hatte. Die Bayern waren überlegen, blieben nach einem Kopfball von Luis Díaz, den Torhüter Nikita Haikin gerade noch über die Latte lenken konnte (5.), aber zunächst ohne große Torchance.

Bodö-Torhüter muss verletzt raus

Bis zu einem Pfostenschuss von Joshua Kimmich (35.) wirkte das Spiel der Bayern bisweilen allzu behäbig, auch die gefährlichen Schüsse von Musiala (40.) und Kimmich (44.), die Haikin beide Mal stark parierte, führten nicht zur erlösenden Führung. Hakin musste in der Pause verletzt ausgewechselt werden, sein Stellvertreter Julian Faye Lund musste gleich den ersten Ball aufs Tor passieren lassen: Aus halbrechter Position jagte Musiala einen abgefälschten Schuss von Kane ins lange Eck.

Danach hatten die Bayern, die nun wesentlich schneller und zielstrebiger agierten, leichteres Spiel gegen nachlassende, aber nie aufgebende Norweger. Kane traf im der siebten Champions-League-Partie nacheinander – eine Serie, die in der Königsklasse zuletzt Robert Lewandowski von November 2020 bis November 2021 ebenfalls im Trikot des FC Bayern gelungen war (damals neun Spiele). Davies und Olise glänzten danach mit Traumtoren.

—–

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)