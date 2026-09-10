Freiburg verlängert mit Leistungsträger

Das sind die Gegner des SC Freiburg in der Conference League

Maximilian Eggestein bleibt dem SC Freiburg langfristig erhalten. Der Dauerbrenner und Leistungsträger verlängert seinen Vertrag vorzeitig und hofft auf die Fortsetzung einer bislang erfolgreichen Geschichte.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg setzt weiter auf Leistungsträger Maximilian Eggestein. Wie die Breisgauer am Donnerstag mitteilten, wurde der Vertrag des 29-Jährigen vorzeitig verlängert.

Über die Laufzeit machte der Verein wie gewohnt keine Angaben. Eggestein war im Sommer 2021 von Werder Bremen zum Sport-Club gewechselt und ist seither unangefochtener Stammspieler. In der Vorsaison war der Mittelfeldspieler mit 53 Einsätzen und 4793 Spielminuten der Dauerbrenner des Teams.

Maximilian Eggestein (r.) hat seinen Vertrag beim SC Freiburg vorzeitig verlängert Maximilian Eggestein (r.) hat seinen Vertrag beim SC Freiburg vorzeitig verlängert © IMAGO/STEINSIEK.CH

Eggestein schwärmt vom Sport-Club

„Zwischen dem Sport-Club und mir hat es von Anfang an gepasst. Innerhalb der Mannschaft und drumherum haben wir viele Leute, mit denen ich gerne und gut zusammenarbeite“, sagte Eggestein.

Die bislang „erfolgreiche Geschichte“ gehe „hoffentlich noch weiter“. Eggestein sei „ein wesentlicher Anker unseres Teams“, betonte Vorstand Jochen Saier: „Seine sportliche Qualität, seine Professionalität und seine soziale Kompetenz sind immens wertvolle Faktoren für unser Spiel und unsere sportliche Gesamtentwicklung.“

Eggestein ist Führungsspieler in Freiburg

Der gebürtige Niedersachse gehört mittlerweile auch dem Mannschaftsrat an und ist einer der Stellvertreter von Kapitän Christian Günter. In 218 Partien für den Sport-Club gelangen Eggestein 15 Tore und 13 Vorlagen.

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