RB Leipzig wird auf Schalke ein umstrittener Elfmeter zugesprochen. Diese Entscheidung kritisiert TV-Experte Dietmar Hamann nach Abpfiff scharf. Dieser setzt anschließend zum Rundumschlag an.

Dietmar Hamann hat sich nach dem Bundesligaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und RB Leipzig (0:2) in Rage geredet. Grund dafür war ein umstrittener Elfmeter, der den Leipzigern in der ersten Halbzeit zugesprochen worden war. Antonio Nusa netzte zur 1:0-Führung (37.).

„Er muss den zurücknehmen“, urteilte Hamann bei Sky in Richtung Schiedsrichter Max Burda. „Ich würde die Schalker in Schutz nehmen, weil sie für mich durch eine glasklare Fehlentscheidung in Rückstand geraten sind“, sagte Hamann weiter.

Dietmar Hamann hat harte Kritik geübt Dietmar Hamann hat harte Kritik geübt © IMAGO/Laci Perenyi

Strafstoß auf Schalke? Hamann redet sich in Rage

S04-Verteidiger Satoshi Tanaka hatte im eigenen Strafraum einen Ball klären wollen. RB-Stürmer Romolu kam von hinten dazwischen gesprintet und spitzelte die Kugel weg, die zuvor auf dem Weg aus dem Strafraum heraus gewesen war. Tanaka traf anschließend sowohl den Ball, als auch – wenn nur leicht – Romolu, der zu Boden ging.

Burda zeigte auf den Punkt, der Video Assistent Referee (VAR) sah offenbar keine klare Fehlentscheidung und korrigierte den Elfmeterpfiff folglich nicht.

Ein Foulspiel von Tanaka wollte Hamann dabei aber keinesfalls gesehen haben: „Ich weiß gar nicht, ob er ihn trifft. Und wenn er ihn trifft, dann streichelt er ihn an der Achillessehne. Dann brauchst du nur sehen, wie Romulo zu Boden geht. Und hört mir bitte mit diesem Kontakt auf!“, polterte er. „Er will den Ball gar nicht wegspielen, er will ihn weiter führen. Er findet keine Anspielstation.“

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VAR-Ärger? „Es ist schlimmer geworden!“

Hamann hatte offenbar größeren Redebedarf, der über die Beurteilung der Szene im Schalker Strafraum hinausging, und setzte zur Generalkritik an aus seiner Sicht ungerechtfertigten Elfmetern an.

„Wir stiften die Spieler dazu an“, schimpfte der 53-Jährige: „Du kannst ihnen ja keinen Vorwurf machen. Wenn ich das heute sehe, dann sage ich: ‚Männer, wenn ihr berührt werdet, egal wie schwer, geht runter.‘ Und bitte fangt mir nicht an, da war Kontakt. Das ist der größte Unsinn! Der größte Quark, den es gibt!“

Fußball sei ein Kontaktsport, erklärte Hamann weiter. Ein Elfmeter nach einem nur geringen Kontakt, wie der auf Schalke, müsste vom Videoschiedsrichter zurückgenommen werden.

„Sonst werden wir diese Fallerei im Sechzehner nicht los. Das ist mit dem Videobeweis schlimmer geworden. Ich dachte, es wird weniger werden, es ist schlimmer geworden. Wir fördern das noch“, ärgerte sich der TV-Experte.

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