Nächster Rückschlag für Schalke 04. Auch im vierten Heimspiel gelingt dem Aufsteiger kein Sieg und kein Tor.

Vorne harmlos, hinten schläfrig: Die Torflaute von Schalke 04 hält an und bringt den Bundesliga-Aufsteiger immer mehr in Bedrängnis. Beim 0:2 (0:1) gegen RB Leipzig blieben die Königsblauen auch im vierten Heimspiel ohne eigenen Treffer, dem Gegner schenkten sie dagegen ein Tor.

Antonio Nusa brachte die Sachsen per Foulelfmeter (37.) in Führung, nachdem der Schalker Satoshi Tanaka im eigenen Strafraum das Abspiel verschlafen und Romulo, der ihm den Ball wegspitzelte, umgetreten hatte. Romulo sicherte den ersten Auswärtssieg der Bundesliga-Saison der Leipziger (78.).

Schalke 04 wartet weiter auf ein Heimtor Schalke 04 wartet weiter auf ein Heimtor © IMAGO/DeFodi Images

„Wir müssen da zusammen raus. Es ist eine Scheißsituation“, sagte Torhüter Loris Karius bei Sky: „Es wird nicht einfacher. Wir müssen arbeiten, arbeiten arbeiten. Tore machen, Tore machen, Tore machen.“

Die Gelsenkirchener stecken nach dem sechsten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg in der Abstiegszone fest, zudem droht ein unrühmlicher Rekord: Nur der FC St. Pauli blieb bislang in der Bundesligageschichte in den ersten fünf Heimspielen torlos. „So viel wie drüber geredet wird, ist es bei den Jungs schon drin. Dass du dich damit beschäftigst, ist normal“, sagte Karius zur Torflaute.

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Schalke stellt System ohne Erfolg um

Auch ein Systemwechsel von Trainer Miron Muslic half nicht. Der Österreicher stellte nach der 0:2-Blamage im Pokal beim Zweitligisten Dynamo Dresden von der Fünfer- auf eine Viererabwehrkette um. „Wir haben eine top Defensivstruktur. Es geht natürlich auch zu Lasten der Offensive“, erklärte Muslic bei Sky: „Weil wir so tief stehen, fehlt uns ein bisschen das Tempo zum Umschalten. Verteidigen machen wir sehr gut, das wird aber nicht reichen.“

Schon in der vergangenen Zweitligasaison hatte Muslic diese Umstellung vorgenommen – nach der defensiv überzeugenden Hinrunde setzte er in der Rückrunde auf mehr Offensive, die dann den Aufstieg sicherte.

Bundesliga: Leipzig zu abgezockt für Schalke

Champions-League-Teilnehmer Leipzig rotierte zwischen dem mühsamen 2:1-Pokalsieg beim Drittligisten Rot-Weiss Essen und dem Königsklassen-Knaller am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Manchester City, Trainer Martin Demichelis tauschte auf fünf Positionen sein Personal aus.

Die Schalker, bei denen Altstar Edin Dzeko bis zur 68. Minute auf der Bank saß, fanden in der Tat öfter den Vorwärtsgang als zuletzt. Junior Adamu kam plötzlich völlig frei zum Abschluss, traf den Ball aber nicht richtig (10.), eine Freistoßflanke von Adil Aouchiche traf die Latte (13.). Leipzig hatte allerdings mit Nusa, der an Torhüter Loris Karius scheiterte, und Romulo, dessen Kopfball über das Tor strich, innerhalb weniger Sekunden deutlich klarere Chancen (15.).

Die Führung bekam RB allerdings geschenkt: Tanaka vertändelte im Schalker Strafraum den Ball und foulte Romulo, der ihn weggespitzelt hatte. Nusa ließ Karius keine Chance. Während der Schalke-Keeper mit mehreren Glanzparaden einen höheren Rückstand verhinderte, fehlte seinen Offensivkollegen trotz vieler Umschaltsituationen die Überzeugung. Für die Schlussphase kam Dzeko, inzwischen der fünftälteste Spieler der Bundesligageschichte. Den Treffer erzielten aber die Leipziger, Romulo vollendete einen Konter.

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