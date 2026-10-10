Michael Olise hat beim FC Bayern ein Arbeitspapier bis 2029. Sportvorstand Max Eberl lässt nun keine Zweifel daran, das bald ändern zu wollen - auch wenn man von einer Einigung weit entfernt ist.

Max Eberl hat im Hinblick auf eine mögliche Vertragsverlängerung von Michael Olise beim FC Bayern München neue Töne angeschlagen. Sprachen die Verantwortlichen des FC Bayern bisher meist über den noch langfristig laufenden Vertrag, machte der Sportvorstand die Absichten des Vereins nun sehr deutlich.

„Unser Wunsch ist eindeutig hinterlegt“, erklärte Eberl im Vorfeld der Bundesligapartie der Münchner gegen den FC Augsburg (JETZT im LIVETICKER) bei DAZN. „Wir würden gerne mit Michael lange, über 2029 hinaus weiterarbeiten, am liebsten verlängern“, sagte Eberl. Der Franzose sei ein „Weltklassespieler, der noch immer nicht am Ende ist“, schwärmte er vom Franzosen.

Michael Olise hat bis 2029 Vertrag Michael Olise hat bis 2029 Vertrag © IMAGO/Ulrich Wagner

Olise-Verlängerung? „Noch keine Gespräche“

In der noch jungen Saison kommt Olise für den FC Bayern auf sechs Torbeteiligungen in vier Bundesligapartien, dazu schnürte er am ersten Champions-League-Spieltag einen Doppelpack. Entsprechend großes Interesse hat der deutsche Rekordmeister daran, den Linksfuß langfristig an den Klub zu binden.

Doch Eberl, der Olise 2024 von Crystal Palace an die Säbener Straße geholt hatte, erklärte dazu: „Ehrlicherweise: Es hat noch gar keine Gespräche gegeben. Das, was um uns herum passiert, ist noch gar nicht eingetreten“, sagte der 53-Jährige. Das Vorhaben sei natürlich „ganz klar“, Olise über 2029 zu halten. „Das ist unser Wunsch, aber es gibt ja noch eine dritte Partei.“

Im Sommer war der Flügelspieler nach einer überragend Saison unter anderem mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht worden, wirklich konkret wurde es aber nie.

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