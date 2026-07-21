FC Bayern: Es soll eine neue Entwicklung um Michael Olise geben

Vincent Wuttke 21.07.2026 • 19:47 Uhr Real Madrid wird mit Michael Olise in Verbindung gebracht. Nun sollen die Königlichen eine Entscheidung getroffen haben.

Seit Wochen wird Michael Olise mit Real Madrid in Verbindung gebracht, einen Vorstoß haben die Königlichen aber noch nicht vorgenommen.

Wie The Athletic, der für gewöhnlich gut informierte Ableger der New York Times, unter Berufung auf Quellen mit engen Verbindungen zum Klub berichtet, wird es diesen in nächster Zeit auch weiterhin nicht geben.

Olise-Transfer „nicht realistisch“

Dem Bericht zufolge hat Real Madrid von einer Verpflichtung des Franzosen in diesem Transfersommer Abstand genommen. Die Bosse um Präsident Florentino Pérez würden einen Sommertransfer Olises „als nicht realistisch ansehen“, so schreibt es The Athletic.

Olise werde demnach erst ein Thema in der Zukunft. Zuletzt hatte ein brisanter Bericht der französischen Tageszeitung L’Équipe für Aufsehen gesorgt, demzufolge der Linksfuß „Lust auf Real Madrid“ hätte.

Nach SPORT1-Informationen wollen und werden die Münchner in einem möglichen Poker hart bleiben. Die Berichte aus dem Ausland sehen die Bosse gelassen. Weder Olise noch sein Berater sind auf die Münchner zugekommen, um einen Wechsel zu forcieren.

FC Bayern will Olise nicht abgeben

Vor allem Dayot Upamecano soll sich stark für einen Verbleib seines französischen Teamkollegen einsetzen. „Er bleibt, er bleibt“, hatte der Innenverteidiger während der WM in Nordamerika gesagt.

Das Interesse von Real an dem Linksfuß ist bereits seit Wochen in der Welt. Auslöser war die Ansage von Präsident Florentino Pérez, der im Rahmen seines Wahlprogramms einen Transfer für 150 Millionen Euro versprochen hatte.

Hoeneß blockte schnell wegen Olise ab

Im Mai hatte Reals neuer Cheftrainer José Mourinho das DFB-Pokal-Finale zwischen Bayern und Stuttgart (3:0) besucht. Ob er auch wegen Olise nach Berlin gereist war?

„Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht. Er bleibt unverkäuflich. Ich werde ihn (Mourinho, Anm. d. Red.) hoffentlich nicht treffen, weil die Reise aus Madrid hätte er sich sparen können“, meinte Uli Hoeneß schon damals in Bezug auf ein mögliches Real-Interesse.

Auch Lothar Matthäus zeigt sich von einem möglichen Real-Interesse am Franzosen unbeeindruckt. „Ich sehe das ganz entspannt“, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne. „Uli Hoeneß hat bereits vor ein paar Wochen klar Stellung bezogen und erklärt, dass der Spieler bei Bayern bleibt und Real Madrid sich den Anruf sparen kann. Olise hat einen Vertrag in München, Bayern will ihn nicht verkaufen.“, begründete Matthäus seine Haltung.