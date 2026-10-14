Vor ihm war auch Aleksandar Pavlovic nicht sicher: In einem Interview spricht Pavlovic über seine Vorbilder beim Rekordmeister - und verrät, wie Franck Ribéry bei ihm für eine Schrecksekunde sorgte.

Aleksandar Pavlovic kann auf eine lange Zeit beim FC Bayern zurückschauen. Erst verfolgte er das Training der Profis als Nachwuchsspieler vom Rand aus, später trainierte er Seite an Seite mit ihnen. In einem Interview mit der Bild verriet der 22-Jährige, zu welchen Bayern-Stars er als kleiner Junge aufschaute – und welcher Ex-Profi ihm in der U11 einen ordentlichen Schrecken einjagte.

Neben „natürlich Thomas Müller“ zählte Aleksandar Pavlovic auch Bayern-Größen wie Frank Ribéry, Arjen Robben und Positionskollege Bastian Schweinsteiger als seine Vorbilder beim Rekordmeister auf. Mit dem Franzosen verbindet ihn dabei eine ganz besondere Situation.

Ein typischer „Ribéry-Move“

Denn auch der junge Pavlovic war vor dessen Späßen nicht sicher: „Ich erinnere mich an eine Geschichte, als ich als kleiner Junge noch in der U11 gespielt habe“, erzählte der heutige Nationalspieler, „da ist Ribéry einfach zu uns auf den Platz gestürmt, um uns zu erschrecken“.

Aleksandar Pavlovic überrascht mit einer Ribéry-Anekdote Aleksandar Pavlovic überrascht mit einer Ribéry-Anekdote © IMAGO/STEINSIEK.CH

Mit seinen Teamkollegen hatte Pavlovic Eckchen in der Nähe einer Tür an der Geschäftsstelle gespielt. „Auf einmal öffnete sich die Tür, Ribéry rannte heraus und ließ uns gegenüber lachend einen lauten Schrei los“, erinnerte sich Pavlovic weiter. Damit sorgte der Ex-Bayern-Profi bei den Jungen für einen unvergesslichen Moment: „Ich weiß noch, wie sich jeder von uns erschrocken hat. So etwas vergisst man nicht.“ Im Interview fasste der 22-Jährige diese Aktion lachend als einen typischen „Ribéry-Move“ zusammen.

Pavlovics Karriereweg bei den Bayern

Pavlovic ist ein richtiger Münchner Jung: In der Saison 2011/12 wechselte er mit sieben Jahren vom SC Fürstenfeldbruck in die Jugend des FC Bayern und durchlief von der U9 an alle Nachwuchsteams des Rekordmeisters. Nach seiner Zeit in der U19 schaffte der Mittelfeldspieler über Bayern II den Sprung zu den Profis.

Unter Cheftrainer Thomas Tuchel feierte er dort im Sommer 2023 sein Bundesliga-Debüt. Mittlerweile hat sich Pavlovic zu einer wichtigen Konstante der Münchener entwickelt und absolvierte bereits über 100 Pflichtspiele für den Rekordmeister. Auch aus der deutschen Nationalmannschaft ist der 22-Jährige nicht wegzudenken.

DEINE MEINUNG

Franck Ribéry hinterließ dem 22-Jährigen ein großes Erbe beim Rekordmeister – genauer gesagt 24 Titel. Zwölf Jahre lang (2007-2019) lief der Franzose für die Bayern auf. In dieser Zeit feierte er mit ihnen unter anderem neun Meisterschaften, sechs DFB-Pokalsiege und das Triple 2013.

Auch wenn Pavlovic nie mit Ribéry auf dem Platz zusammenspielte, die Späße des Franzosen blieben auch ihm nicht erspart.

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