Nächster Rekord für Yamal

Der FC Barcelona startet souverän mit 5:1 in die neue Champions-League-Saison. Lamine Yamal stellt dabei einen weiteren Rekord auf.

Der nächste Meilenstein für den Rekordsammler: Lamine Yamal ist beim souveränen Champions-League-Auftaktsieg am Mittwoch zum jüngsten Kapitän in der Geschichte des FC Barcelona avanciert. Mit gerade einmal 19 Jahren und 58 Tagen nahm er gegen Feyenoord Rotterdam die Binde von Raphinha nach dessen Auswechslung in der 71. Minute entgegen.

Dass es dazu kam, hatte gleich mehrere Gründe. Neben dem Brasilianer Raphinha, der die Binde etatmäßig trägt, war auch dessen Stellvertreter Pedri bereits ausgewechselt worden. Das Duo war vor der Saison von Trainer Hansi Flick persönlich bestimmt worden.

Großes Erbe: Lamine Yamal trug gegen Feyenoord zum ersten Mal die Kapitänsbinde des FC Barcelona Großes Erbe: Lamine Yamal trug gegen Feyenoord zum ersten Mal die Kapitänsbinde des FC Barcelona © IMAGO/ANP

Lamine Yamal ist Barcelonas Kapitän Nummer fünf

Den Rest der fünfköpfigen Führungsriege wählte die Mannschaft selbst. Eric Garcia, Nummer drei der Hierarchie, fehlte gegen Feyenoord gesperrt. Frenkie de Jong muss verletzungsbedingt weiterhin pausieren. So blieb am Ende also nur noch der Youngster, der neben dem Rekord als jüngster Spieler und Torschütze der Vereinshistorie nun eine weitere prestigeträchtige Bestmarke in seine Vita schreiben darf.

Sein Debüt mit der Binde am Arm krönte Yamal dann auch noch mit einem Freistoß, den er aus 17 Metern frech durch die Mauer zum 4:0 ins Netz schlenzte. Sein Jubellauf ging danach direkt in Richtung Auswechselbank zu Raphinha.