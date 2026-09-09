Offensivfeuer in Barcelona

Der FC Barcelona startet die Mission Champions-League-Titel. Die Katalanen gewinnen 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam.

Trainer Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona einen beeindruckenden Start in die Champions League hingelegt. Der Mitfavorit auf den Titel ließ am ersten Spieltag der Ligaphase Feyenoord Rotterdam beim 5:1 (2:0) keine Chance.

Doppelpacker Raphinha (3., 57.), Neuzugang Karim Adeyemi (22.), Superstar Lamine Yamal (77.) und Gabriel Jesus (85.) sorgten bei den Barca-Fans im Camp Nou trotz teilweise unwetterartigen Regens für beste Laune. Sem Steijn (82.) gelang der Ehrentreffer für die Gäste.

Lamine Yamal freut sich über seinen Champions-League-Treffer gegen Feyenoord Rotterdam Lamine Yamal freut sich über seinen Champions-League-Treffer gegen Feyenoord Rotterdam © IMAGO/Pressinphoto

Nachdem Raphinha gleich die erste Chance für Barcelona zur Führung nutzte, legte Adeyemi sehenswert nach – der Nationalspieler nahm aus der Distanz Maß und schlenzte den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuß herrlich ins lange Eck.

Last-Minute-Transfer Gabriel Jesus trifft ebenfalls

Der deutsche Keeper Tjark Ernst streckte sich im Feyenoord-Tor vergebens. Für Adeyemi war es der zweite Pflichtspieltreffer im Trikot der Katalanen seit seinem Wechsel im Sommer von Borussia Dortmund.

Barca kontrollierte zu jeder Zeit das Geschehen. Vor allem Raphinha präsentierte sich in herausragender Verfassung. Der 29-Jährige, der überraschend nicht für den Ballon d’Or nominiert wurde, sorgte mit seinem zweiten Treffer kurz nach dem Seitenwechsel endgültig für klare Verhältnisse.

Mit der fehlenden Ballon-d’Or-Nominierung will sich Raphinha allerdings nicht beschäftigen. „Ich spreche nicht über den Ballon d’Or. Ich spreche über Barcelona, das eine spektakuläre Saison spielt“, erklärte der Brasilianer gegenüber Movistar Plus.

Danach war Yamal noch mit einem direkten Freistoß erfolgreich. Dem Weltmeister fehlt nun nur noch ein Treffer, um den Rekord für die meisten Champions-League-Tore im Alter von 20 Jahren oder jünger einzustellen, den derzeit Kylian Mbappé hält (13).

DEINE MEINUNG

„Er braucht dieses Tor“

Teamkollege Raphinha freute sich nach dem Spiel sehr für den Youngster. „Am Ende hat er dann doch getroffen, und ich habe mich sehr für ihn gefreut. Er brauchte dieses Tor. So entsteht eine Siegermannschaft: wenn sich einer für den anderen freut“, sagte der Doppel-Torschütze.

Auch Dani Olmo fand lobende Worte für den Youngster: „Er will immer ein Tor schießen, der Mannschaft zum Sieg verhelfen – und das tut er auch immer, egal ob er trifft oder nicht.“

Den Schlusspunkt setzte schließlich Gabriel Jesus. Der Brasilianer war gerade einmal zwei Minuten auf dem Platz, als er zum 5:1-Endstand traf.

Barca hofft in dieser Saison auf den ersten Triumph in der Champions League seit 2015. Die Katalanen bekommen es am zweiten Spieltag der Königsklasse nun auswärts mit Galatasaray Istanbul (13. Oktober) zu tun.

Mit Sport-Informationsdienst (SID)