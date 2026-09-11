Nächster Meilenstein für Kane

Beim 5:0-Auftaktsieg der Bayern in der Champions League erzielt Harry Kane ein Tor - und stößt damit in einen elitären Kreis der Königsklasse vor.

Er ist einfach ein Mann der Rekorde: Harry Kane ist beim 5:0 (0:0)-Sieg des FC Bayern München gegen Bodo/Glimt in einen elitären Kreis aufgestiegen.

Durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 ist der Engländer nun der vierte Spieler, der in acht aufeinanderfolgenden Champions-League-Partien getroffen hat.

Harry Kane traf für die Bayern zum 2:0 gegen Bodo Harry Kane traf für die Bayern zum 2:0 gegen Bodo © IMAGO/Nordphoto

Rekord für Kane: Das hat nicht mal Messi geschafft

Bisher hatten das nur Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski und Ruud van Nistelrooy geschafft – Ronaldo und Lewandowski gelang das Kunststück sogar gleich zwei Mal. Nun steht mit Kane also ein zweiter Bayern-Stürmer in der Reihe und formt aus dem Trio ein Quartett.

In der 61. Minute köpfte der Engländer einen Freistoß des herausragenden Michael Olise ins Tor. Mit dieser besonderen Statistik dürfte der 32-Jährige somit weiter Eigenwerbung im Rennen um den Ballon d’Or gemacht haben – bei der Preisverleihung Ende Oktober gilt der Stürmer als einer der großen Favoriten.

Das letzte Champions-League-Spiel, in dem Kane keinen Treffer erzielte, war übrigens das 3:1 der Münchner gegen Sporting Lissabon in der Ligaphase der Vorsaison, am 9. Dezember 2025. Anschließend netzte Kane am laufenden Band, unter anderem auch bei den spektakulären Spielen gegen Real Madrid (2:1 und 4:3) und den späteren Sieger Paris Saint-Germain (4:5 und 1:1).