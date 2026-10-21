Der VfB Stuttgart holt gegen Atlético einen Punkt und ist dennoch enttäuscht. Immerhin nehmen die Schwaben aber viel Positives in die Liga mit.

Die VfB-Fans feierten die Mannschaft vor der Cannstatter Kurve lautstark, doch in glückliche Gesichter blickten sie dabei nicht: Das 1:1 (1:0) gegen Atlético Madrid sorgte bei den ambitionierten Stuttgartern für einigen Frust.

„Wir haben sehr gut gespielt, aber das sind zwei verlorene Punkte. Wir waren klar besser und hatten viele Chancen. Das verfolgt uns etwas, dass wir aus den Chancen fast gar nichts machen. Du musst das Ding 2:1, 3:1 gewinnen, dann feierst du mit der Kurve“, sagte Kapitän Deniz Undav enttäuscht bei Prime Video.

„Es war mehr drin. Ich fand, wir haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Wir hätten ein super Spiel gemacht, wenn wir das gezogen hätten. Deswegen tut es weh“, ergänzte Grischa Prömel. Der junge Torwart Dennis Seimen sprach trotz seines Debüts in der Champions League von einem „bitteren Abend“, Sportvorstand Fabian Wohlgemuth von „ein bisschen Enttäuschung“.

Der VfB Stuttgart hat gegen Atlético einen Punkt geholt Der VfB Stuttgart hat gegen Atlético einen Punkt geholt © IMAGO/HMB-Media

VfB setzt sich in der Champions League oben fest

Der VfB war in der ersten Hälfte und nach der Roten Karte gegen Morten Hjulmand (64.) gegen das europäische Topteam von Kulttrainer Diego Simeone klar überlegen gewesen. Doch mehr als der Treffer durch Jamie Leweling (36.) sprang nicht heraus. Zu allem Überfluss mussten die überzeugenden Schwaben auch noch den Ausgleich durch Julián Álvarez (47.) hinnehmen. „Eine kleine Unaufmerksamkeit hat uns um den vollen Lohn gebracht“, haderte Wohlgemuth.

Dennoch: Mit sieben Punkten nach drei Spielen setzte sich der VfB in der Tabelle der Königsklasse inmitten von Größen wie Paris, Liverpool oder Barcelona oben fest und verschaffte sich vor den Aufgaben bei Galatasaray und Inter Mailand eine gute Ausgangsposition.

Der Blick ging aber nach dem Highlight gegen Atlético erst einmal in Richtung Bundesliga-Alltag – und der ist nach vier Pleiten aus sechs Spielen sehr grau in Stuttgart. Ein Heimsieg am Freitag (20.30 Uhr) gegen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach ist Pflicht.

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Stuttgart will positive Ansätze mit in die Liga nehmen

Immerhin konnte Wohlgemuth dem Remis gegen den Zweiten aus Spanien auch etwas Gutes abgewinnen. Man wisse jetzt, sagte er, „wie gut man sein kann. Am Limit können wir auch gegen große Mannschaften bestehen.“

Auch Undav fand positive Ansätze. Nach dem Gegentor sei es „normalerweise so, dass wir auseinanderfallen, aber wir haben dagegen gehalten und sind standhaft geblieben“. Jetzt gehe es darum, „dass wir wieder so kaltschnäuzig wie letztes Jahr werden, ich persönlich auch“, betonte der Angreifer.

Auch Prömel war überzeugt, „dass wir eine ganze Menge mitnehmen können. Man hat vieles von dem gesehen, was uns auszeichnen soll diese Saison: gerade die Aggressivität, die Power, das eklige Mann-gegen-Mann-Spielen. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch in die Liga umsetzen können.“