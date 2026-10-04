Giulia Gwinn fällt für die anstehenden Länderspiele aus. Die Bayern-Spielerin ist womöglich am Sprunggelenk verletzt.

Kapitänin Giulia Gwinn fällt wie erwartet für die anstehenden Länderspiele der deutschen Fußballerinnen aus. Nach ihrer verletzungsbedingten Auswechslung im Topspiel des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt hat die 27-Jährige für die Härtetests gegen Australien und Japan abgesagt, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntagabend mitteilte. Eine Diagnose steht auch laut Verein noch aus.

Am Montag erfolgen daher weitere Untersuchungen in München. Bundestrainer Christian Wück nominierte für die Heimspiele am Freitag in Karlsruhe und vier Tage später in Bremen Sarai Linder vom VfL Wolfsburg nach.

Gwinn am Sprunggelenk behandelt

Gwinn, die in ihrer Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, war in der Schlussphase des Bundesligaspiels am Samstag in Frankfurt (1:0) umgeknickt und verließ nach einer ersten Behandlung auf dem Spielfeld humpelnd den Rasen.

Auf der Bank wurde ihr linkes Sprunggelenk bandagiert.

Gwinn war gerade wieder in Form gekommen. Nach zwei Kreuzbandrissen hatte sich die Außenverteidigerin auch im ersten EM-Spiel im Sommer 2025 verletzt und war für das Turnier ausgefallen. Im April kugelte sie sich beim Länderspiel gegen Österreich die Schulter aus. Im Mai war sie operiert worden, verpasste den Abschluss der WM-Qualifikation und sollte nun eigentlich ihr Comeback im DFB-Team geben.

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