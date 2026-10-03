Bei Bayern-Sieg: Wieder Sorgen um Giulia Gwinn

Ein Treffer von Klara Bühl entscheidet das Spitzenspiel in Frankfurt. Die Bayern sorgen sich allerdings um Giulia Gwinn.

Klara Bühl hat die Fußballerinnen des FC Bayern zum Sieg im Bundesliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt geführt. Die Nationalspielerin erzielte beim 1:0 (1:0) am Samstag gegen den Tabellenzweiten den entscheidenden Treffer (18.).

Die Münchnerinnen bauten ihre Tabellenführung sowie ihre makellose Bilanz mit dem sechsten Sieg aus, sorgen sich aber um die deutsche Kapitänin Giulia Gwinn.

Giulia Gwinn (l.) musste gegen Frankfurt ausgewechselt werden Giulia Gwinn (l.) musste gegen Frankfurt ausgewechselt werden © IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Bayerns Vorsprung wächst auf fünf Punkte

Der Vorsprung der Bayern, die seit 48 Ligaspielen ungeschlagen sind, beträgt nun fünf Punkte auf die SGE. Der VfL Wolfsburg könnte am Sonntag (13.45 Uhr/DAZN und MagentaSport) gegen den Hamburger SV auf drei Zähler an die Spitze heranrücken.

Im ausverkauften Stadion am Brentanobad schlug der Double-Gewinner aus München eiskalt zu. Bühl vollendete einen perfekten Konter nach einem Eckball des Gegners – es war die erste Chance der Bayern, die sich in der ersten Halbzeit defensiv nicht immer stabil präsentierten. Frankfurts Offensive um Kapitänin Laura Freigang blieb aber zu harmlos.

Bayern kontrolliert, Gwinn verletzt raus

Der FC Bayern hatte sich zuletzt in der Champions League gegen Manchester City (2:2) und bei Benfica Lissabon (3:0) sowie vor allem im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach (2:1) phasenweise durchaus schwergetan. Diesmal kontrollierte die Münchnerinnen die Partie aber über weite Strecken. Der Meister war einem zweiten Treffer näher als die SGE dem Ausgleich. Im letzten Drittel fehlte jedoch die Präzision.

In der Schlussphase sorgte Gwinn für einen Schreckmoment. Die Verteidigerin, die in ihrer Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, knickte in einem Laufduell um und verließ humpelnd nach einer Behandlung das Feld. Auf der Bank wurde ihr linkes Sprunggelenk dick bandagiert, Gwinn ist fest für die anstehenden Länderspiele eingeplant.