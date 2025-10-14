DFB-Team: Kimmich feiert DFB-Sieg mit ironischer Note ab

Joshua Kimmich hat dem 1:0-Zittersieg der DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation gegen Nordirland einen Beitrag auf Instagram gewidmet.
Kimmich feiert DFB-Erfolg ab
Der 30-Jährige postete ein Bild, auf dem er nach dem hart umkämpften Sieg in Belfast die Faust ballte. Darunter schrieb er eine etwas ironische Botschaft, ergänzt mit zwei Deutschland-Flaggen: „Ein spielerischer Leckerbissen!“
Direkte WM-Qualifikation in eigener Hand
Worauf der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hinauswollte, beschrieb er wie gewohnt mit Hashtags unter seinem Post.
Neben seinem obligatorischen Hashtag „believe in yourself“ stellte er klar, dass der Sieg des DFB in Belfast immens wichtig war. Mit den Hashtags „Mehr als drei Punkte“ und „Alles in eigener Hand” betonte Kimmich den enormen Wert des Sieges.
Mit neun Punkten nach vier absolvierten Partien führt Deutschland die WM-Qualifikationsgruppe an, auf dem zweiten Platz folgt die punktgleiche Slowakei. Mit zwei Siegen in den abschließenden Begegnungen im November gegen Luxemburg und gegen jene Slowakei wäre Deutschland für die WM-Endrunde 2026 qualifiziert.
„Sicherlich keine Glanzleistung“
Kimmich verteilte zudem ein Sonderlob für Schlussmann Oliver Baumann, der wie auch schon am Freitag gegen Luxemburg ohne Gegentor blieb. „Weiße Weste Oliver“ lautete der Hashtag des Bayern-Stars folgerichtig.
Kimmich hatte im Interview nach dem 1:0-Sieg bereits resümiert: „Das war heute sicherlich keine Glanzleistung, aber für uns als Gruppe war das ein extrem wichtiger Sieg heute.“