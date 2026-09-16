Belgien-Ära endet: Witsel tritt zurück

Der ehemalige Dortmunder Witsel beendet seine Laufbahn in der Auswahl mit den zweitmeisten Spielen.

Der ehemalige Bundesligaprofi Axel Witsel hat nach 19 Jahren seinen Rücktritt aus der belgischen Fußball-Nationalmannschaft verkündet. Es sei „an der Zeit, Platz für die Youngster und die neue Generation zu machen“, schrieb der 37-Jährige in einem Beitrag in den sozialen Netzwerken. Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund bestritt bei der WM im Sommer sein 140. und letztes Länderspiel im Viertelfinale gegen Spanien (1:2).

Witsels beeindruckende Länderspiel-Bilanz

„Ich habe niemals erwartet, so viel zu erreichen, als ich mit gerade mal 18 Jahren angefangen habe“, schrieb Witsel, der aktuell beim OGC Nizza in der französischen Ligue 1 unter Vertrag steht. Der Mittelfeldspieler hatte sein Debüt 2008 gegeben und war einer der zuverlässigen Akteure in Belgiens „goldener Generation“ um Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku. Insgesamt bestritt Witsel die zweitmeisten Länderspiele für sein Land hinter Jan Vertonghen (157).

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