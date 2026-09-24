Das Duo verletzt sich in Amsterdam und fehlt wohl am Sonntag gegen Griechenland.

Jürgen Klopp muss bei seinem Heimdebüt als Bundestrainer wohl auf die Offensivsäulen Jamal Musiala und Kai Havertz verzichten. Das Duo sei „wahrscheinlich raus“ für die zweite Partie in der Nations League am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in Augsburg gegen Griechenland, sagte Klopp nach dem 1:1 (1:0) in Amsterdam gegen die Niederlande.

Musiala im MRT – banges Warten

„Es sind beide im MRT, ich hoffe, wir bekommen heute Abend noch die Diagnose“, führte Klopp bei RTL aus: „Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist und die Jungs relativ zügig wieder einsatzfähig sind“ bei ihren Klubs, ergänzte er.

Zehner Musiala zwickte beim Aufwärmen der Oberschenkel, für ihn startete Nadiem Amiri. „Das ist keine gute Nachricht“, sagte Klopp über die Blessur des Münchners, „aber auch eine gute, weil es eine normale Fußballverletzung ist. Das ist ein Stück Rückkehr zur Normalität.“ Musiala hatte zuletzt nach einer Medikamentenumstellung mit Zusammenbrüchen zu kämpfen gehabt, hat dieses Thema aber inzwischen wieder im Griff.

Havertz musste früh im Spiel ein Foul von Quinten Timber mit offener Sohle einstecken, rote Striemen zierten seinen vorderen rechten Oberschenkel. Einige Minuten nach dem Vorfall griff er sich an den hinteren rechten Oberschenkel und signalisierte, dass er nicht weiterspielen kann. Für ihn kam der Frankfurter Younes Ebnoutalib zu seinem DFB-Debüt.

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