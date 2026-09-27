Alles wird gut, versichert der Bundestrainer: Rückschläge gehören dazu.

Für Jürgen Klopp ist seine erste Niederlage als Bundestrainer kein Beinbruch. „Das Ergebnis ist nicht cool. Aber das ist Teil des Prozesses, absolut“, sagte Klopp am Sonntagabend nach dem 0:1 (0:0) gegen Griechenland in Augsburg in der Nations League. Der tief stehende Gegner habe seiner Mannschaft „ein Drecksding reingewurschtelt“.

Klopp hadert mit eigenen Wechseln

Leicht angefressen war Klopp aber doch. „Das Spiel nicht zu gewinnen, damit hätte ich leben können – aber verlieren darfst du es nicht“, sagte der Bundestrainer am ARD-Mikrofon. „Wir sind eine Woche zusammen, sind neu zusammengewürfelt, da brauchen wir Abläufe. Die waren irgendwann nicht mehr da.“ Bisher sei kaum Zeit für Details gewesen: „Fußball braucht Training.“

Die vielen Wechsel in der Startelf nahm Klopp „einhundertprozentig“ auf seine Deutschland-Kappe. Er versuche nun mal, in der ungewöhnlich langen Abstellungsperiode mit vier Länderspielen „so viele Informationen wie nur möglich zu sammeln“.

Serbien-Test für Klopps XXL-Kader

Er sehe daher auch keine Veranlassung, seinen Weg zu ändern: „Alles war top in dieser Woche, bis auf große Teile dieses Spiels.“ Gegen Serbien in München (1. Oktober) und beim Rückspiel gegen die bereits fünf Punkte enteilten Griechen in Thessaloniki (4. Oktober) darf der zweite Teil von Klopps XXL-Kader ran.

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