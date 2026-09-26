Der Bundestrainer macht sich über die vergebene Großchance des Ex-Dortmunders lustig, findet aber auch sehr viel Lob für ihn.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat mit viel Humor auf den Chancenwucher von Nationalspieler Karim Adeyemi reagiert, den früheren Dortmunder aber auch in Schutz genommen. „Ich wollte gerade fragen, auf welchen Fehlschuss?“, witzelte Klopp, als er auf seine Reaktion auf die vergebene Großchance des Barcelona-Profis beim 1:1 gegen die Niederlande in der Nations League angesprochen wurde.

War das nicht eine Hundertprozentige? „Vorsichtig“, sagte Klopp und lachte, aber ja: „Den macht er normal rein, auch wenn der Ball springt und scharf gespielt war.“ Adeyemi habe diese Szene danach mit sich durchs Spiel geschleppt, berichtete Klopp: „Der Umgang damit ist die große Herausforderung im Fußballerleben, aber daran arbeiten wir. Er hatte viele richtig gute Momente, war aber noch beeinflusst davon.“

Jürgen Klopp verteidigte Karim Adeyemi mit Humor Jürgen Klopp verteidigte Karim Adeyemi mit Humor © IMAGO/osnapix

Klopp lobt Adeyemi trotz Fehlschuss

Grundsätzlich sei Adeyemi „ein wundervoller Kerl und sehr angenehmer Zeitgenosse. Ich mag total das Paket, das er anbietet. Ich kenne wenige Menschen, die es sich aussuchen können, ob sie den Ball mit links oder rechts nehmen, wenn sie auf ihn zulaufen. Und er hat ein Riesentempo.“

Die Mannschaft müsse allerdings noch besser lernen, die Qualitäten jedes Einzelnen auch auszuspielen. „Karim bietet total viel an. Kann er besser spielen? Ja! Aber er hätte auch viel schlechter sein können. Weiter geht’s!“ Mit Humor.

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