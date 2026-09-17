Jürgen Klopp verzichtet auf Leroy Sané

Jürgen Klopp beruft 44 Spieler für die Nations League. Leroy Sané fehlt - dazu äußert sich Klopp.

Die erste Kadernominierung von Jürgen Klopp wurde auch in der Türkei interessiert verfolgt. Klopp startet ohne Leroy Sané in seine Amtszeit als Bundestrainer. Der Galatasaray-Profi fehlt im 44-köpfigen Aufgebot für die vier Nations-League-Partien gegen die Niederlande, Griechenland (2x) und Serbien.

„Schock für Leroy Sané“, titelte die türkische Tageszeitung Milliyet. Dafür gehört Alexander Nübel von Besiktas zum ersten Kader.

„Leroy hat in der Saison noch nicht wirklich Fuß gefasst“, erklärte Klopp auf der Pressekonferenz: „Ich werde mit ihm sicher noch sprechen, das habe ich bisher aber noch nicht getan.“ In diesem Zusammenhang nannte Klopp auch Leon Goretzka, „da er verletzt ist“.

Leroy Sané ist in den ersten Kadern von Jürgen Klopp nicht dabei Leroy Sané ist in den ersten Kadern von Jürgen Klopp nicht dabei © IMAGO/ZUMA Press Wire

Klopp teilt seine erste Nominierung in zwei Gruppen auf. Zunächst spielen 24 Profis am 24. September in den Niederlanden und am 27. September in Augsburg gegen Griechenland. Anschließend reist ein weitgehend neues Aufgebot für die Duelle mit Serbien am 1. Oktober in München sowie Griechenland am 4. Oktober in Thessaloniki an.

Kader 1 für Niederlande und Griechenland:

Tor: Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Abwehr: Hennes Behrens (FC Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Nathaniel Brown (Bayern München), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

DEINE MEINUNG

Mittelfeld: Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (SC Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Lennart Karl (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamals Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (FC Brentford), Anton Stach (Leeds United)

Angriff: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Arsenal)

Kader 2 für Serbien und Griechenland:

Tor: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (FC Augsburg), Jonas Urbig (Bayern München)

Abwehr: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United)

Mittelfeld: Karim Adeyemi (FC Barcelona), Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern München), Said El Mala (1. FC Köln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (FC Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksander Pavlovic (Bayern München), Derry Scherhant (SC Freiburg), Florian Wirtz (FC Liverpool)

Angriff: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Turin)

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.