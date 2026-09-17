DFB-Kadernominierung mit Jürgen Klopp heute live

Heute beruft Bundestrainer Jürgen seinen ersten DFB-Kader. Viele Überraschungen deuten sich schon im Vorfeld an. So verfolgen Sie die Kader-Nominierung heute live.

Der Tag ist gekommen: Bundestrainer Jürgen Klopp beruft am Donnerstag zum ersten Mal den deutschen Kader für die vier anstehenden Nations-League-Spiele. Im Anschluss daran wird er seine Nominierungen auf der Pressekonferenz begründen und den anwesenden Journalisten und Pressevertretern Rede und Antwort stehen. SPORT1 wird die PK ab 10 im LIVETICKER begleiten.

Für die vier Länderspiele gegen die Niederlande, Griechenland, Serbien und nochmals Griechenland sickerten schon im Vorfeld einige Namen durch, die durchaus Überraschungspotenzial haben. So soll Torwart Marc-André ter Stegen wieder als Nummer eins zwischen den Pfosten stehen und Stürmer Deniz Undav gar nicht dabei sein.

Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert am Donnerstag seinen ersten DFB-Kader Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert am Donnerstag seinen ersten DFB-Kader © IMAGO/Jan Huebner

So können Sie die Klopp-PK heute live verfolgen:

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Ebenfalls berichteten mehrere Medien vorab, dass Klopp einen XXL-Kader nominieren wird. Demzufolge könnten große Teile der Mannschaft nur bei zwei von vier Spielen dabei sein, was auch im Sinne der Belastungssteuerung wäre.

Zudem hätte der neue Bundestrainer die Chance, möglichst viele Spieler kennenzulernen und in seine Spielidee einzuweihen. Eine solche Herangehensweise gab es zwar in der Vergangenheit noch nie, jedoch ist die bevorstehende Länderspielphase auch eine Woche länger als gewohnt. Klopp wird am Donnerstag voraussichtlich auf seine Entscheidungen eingehen und seine Hintergedanken erklären.

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