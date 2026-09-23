Spezialtrikot: So läuft Deutschland beim Klopp-Debüt auf

Jürgen Klopp startet als Bundestrainer gegen die Niederlande direkt mit einem besonderen Hingucker. Die DFB-Elf läuft zum Nations-League-Auftakt in Amsterdam in einem Trikot mit großer deutscher Fußballgeschichte auf.

Besonderes Outfit für die deutsche Nationalmannschaft beim Debüt von Jürgen Klopp als Bundestrainer. Im Nations-League-Spiel in den Niederlanden am Donnerstagabend in Amsterdam (20.45 Uhr im LIVETICKER) setzt die deutsche Nationalmannschaft dabei auf einen besonderen Look: Die DFB-Elf läuft in grünen Retro-Trikots auf.

Mit diesen DFB-Trikots beim Klopp-Debüt

Wie der DFB mitteilte, kommt gegen die Niederlande eine Neuauflage des legendären Auswärtstrikots von 1990 zum Einsatz. Es ist das erste Länderspiel unter Klopp und zugleich eine Erinnerung an einen der größten Erfolge der deutschen Fußballgeschichte.

Bundestrainer Jürgen Klopp bei der Vorbereitung auf sein erstes Spiel mit der deutschen Nationalmannschaft Bundestrainer Jürgen Klopp bei der Vorbereitung auf sein erstes Spiel mit der deutschen Nationalmannschaft © IMAGO/Schüler

Das grüne Jersey wurde bei der WM 1990 in Italien im Halbfinale gegen England getragen. Deutschland gewann die Partie nach Elfmeterschießen mit 4:3 und holte wenige Tage später durch ein 1:0 im Finale gegen Argentinien den dritten Weltmeistertitel.

Das hat es mit den Sondertrikots gegen die Niederlande auf sich

Die Trikots gehören zur sogenannten „Bringback“-Kollektion von Ausrüster adidas. Vor der WM 2026 wurden mehrere ikonische DFB-Designs neu aufgelegt, darunter auch das grüne Auswärtsdress von 1990.

Der Auftritt fällt zudem in die Schlussphase der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem DFB und adidas. Der Vertrag endet zum Jahreswechsel, ab dem 1. Januar 2027 wird Nike die deutschen Nationalmannschaften ausstatten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.