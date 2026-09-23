Klopp-Debüt: So könnte Deutschland spielen

Der neue Bundestrainer feiert seinen Einstand in den Niederlanden. In der Aufstellung werden viele alte Bekannte erwartet.

15 mögliche Debütanten – und keiner in der Startelf? Jürgen Klopp setzt bei seinem Einstand als 13. Bundestrainer in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes vor allem auf bewährtes Personal.

Mindestens einer der zahlreichen Neulinge in seinem XXL-Aufgebot darf sich allerdings wohl berechtigte Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf machen: Der Freiburger Philipp Treu gilt vor dem Nations-League-Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Amsterdam gegen die Niederlande als heißer Kandidat für die rechte Abwehrseite.

Jürgen Klopp gibt im Training Anweisungen Jürgen Klopp gibt im Training Anweisungen © IMAGO/Zink

Voraussichtliche Aufstellung mit ter Stegen

Die Viererkette wird dirigiert von Rückkehrer Marc-André ter Stegen, der erstmals seit Juni 2025 wieder im deutschen Tor stehen wird. Als weitere Mitglieder der Abwehrreihe werden Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown erwartet – das Trio verteidigte schon bei der WM zusammen.

Neben ihnen agierte damals Kapitän Joshua Kimmich, den Klopp wieder ins Mittelfeld zieht. Im 4-3-3-System, das der neue Chef favorisiert, könnten zudem Felix Nmecha sowie in der offensiven Rolle Jamal Musiala auflaufen. Das Angriffstrio dürften die schnellen Außen Karim Adeyemi und Kevin Schade sowie Kai Havertz als Neuner bilden. – Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Klopp-Elf trifft Oranje-Stars

Niederlande: Verbruggen/Brighton & Hove Albion (24 Jahre/33 Länderspiele) – Dumfries/Real Madrid (30/76), van Hecke/Tottenham Hotspur (26/16), van Dijk/FC Liverpool (35/96), van de Ven/Tottenham Hotspur (25/24) – Gravenberch/FC Liverpool (24/31), Veerman/Borussia Dortmund (27/16), Reijnders/Al-Quadsiah (28/35) – Summerville/Al-Hilal (24/6), Brobbey/AFC Sunderland (24/16), Gakpo/FC Liverpool (27/54). – Trainer: Xavi

Deutschland: ter Stegen/Ajax Amsterdam (34/44) – Treu/SC Freiburg (25/0), Tah/Bayern München (30/51), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/29), Brown/Bayern München (23/8) – Kimmich/Bayern München (31/114), Musiala/Bayern München (23/46), Nmecha/Borussia Dortmund (25/12) – Adeyemi/FC Barcelona (24/11), Havertz/FC Arsenal (27/62), Schade/FC Brentford (24/5). – Trainer: Klopp

Schiedsrichter: Alejandro Hernández (Spanien)

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