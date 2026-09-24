Jürgen Klopp wird beim Interview vor seinem Debüt als Bundestrainer überrascht. Bondscoach Xavi sorgt für eine kurze Unterbrechung.

Kurioser Moment vor dem Nations-League-Kracher zwischen Deutschland und den Niederlanden : Das erste Pre-Match-Interview von Bundestrainer Jürgen Klopp wurde ausgerechnet vom neuen niederländischen Coach Xavi unterbrochen.

„Ich habe gerade überlegt, als ich Xavi gesehen habe: Ich bin echt froh, dass wir nicht Eins-gegen-Eins über den ganzen Platz spielen“, sagte Klopp bei RTL über den früheren Weltklassespieler des FC Barcelona, als sich dieser plötzlich im Hintergrund heranschlich.

Xavi platzte in das Interview von Jürgen Klopp herein Xavi platzte in das Interview von Jürgen Klopp herein © IMAGO/Eibner

Es folgte eine kurze Umarmung der beiden Trainer. Xavi sagte „Hallo“, Klopp erkundigte sich mit einem „How are you?“ nach dem Befinden seines Kollegen.

Wontorra irritiert Klopp: „Was soll das denn?“

Als RTL-Moderatorin Laura Wontorra dem Bondscoach beim Weitergehen ein „Good luck“ hinterherrief, reagierte Klopp scherzhaft: „Was soll das denn?“ Wontorra antwortet nur: „Ah, der Fairness halber, zumindest kann man ihm ja viel Erfolg wünschen.“

Nach diesem Spaß richtete sich der Fokus des Interviews wieder auf die sportlichen Aspekte. Xavi kam im weiteren Verlauf noch einmal kurz ins Bild und herzte dieses Mal Experte Lothar Matthäus.

Dass sich im Vorfeld der Partie fast alles um seine Person drehte, sah Klopp derweil gelassen. „Ich bin alt, ich habe eine dicke Haut. Ihr könnt über mich sagen und schreiben, was ihr wollt“, erklärte der 59-Jährige.

„Ich hoffe einfach, dass ich dieser besonderen Situation gerecht werden kann. Es wird in der Zukunft möglicherweise Momente geben, wo die Leute fragen: ‘Was macht ihr da eigentlich?’ Die müssen wir dann auch aushalten“, fügte er an.

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