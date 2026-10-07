Deutschland liegt im Ranking nun auch hinter der Schweiz. In den Top Ten gibt es einen großen Gewinner.

Der deutsche Fußball durchlebt eine schwierige Phase, und das schlägt sich immer deutlicher auch in den Zahlen nieder. In der aktuellen Weltrangliste der FIFA ist die inzwischen von Hoffnungsträger Jürgen Klopp betreute Nationalmannschaft weiter abgerutscht. Von Rang zwölf, den das Team im Anschluss an die verkorkste Weltmeisterschaft innegehabt hatte, ging es nun runter auf Position 13.

Weltrangliste: Schweiz zieht am DFB vorbei

Überholt wurde die DFB-Auswahl, die in der europäischen Nations League zuletzt in vier Spielen nur einen Sieg einfahren konnte, von der Schweiz, die eine Position gutmachte. Seit Juli 2018 (damals als Weltranglistenerster) stand Deutschland nicht mehr besser als Platz neun da, vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada war die Mannschaft Zehnter.

Weltmeister Spanien baute indes seinen Vorsprung an der Spitze aus. Es folgen wie gehabt WM-Finalist Argentinien und Frankreich auf den Plätzen zwei und drei. Großer Gewinner des neuen Rankings ist Portugal. Begleitet von den Querelen um Superstar Cristiano Ronaldo kletterten die Südeuropäer von Rang sieben auf den fünften Platz, direkt hinter WM-Halbfinalist England.

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