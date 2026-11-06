Drei Fragen: Dieser BVB-Star ist das Thema auf der PK

Nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo aus der Nationalmannschaft ist Silva für Trainer Jorge Jesus eine Alternative im Sturm.

Fabio Silva wird für seine starken Leistungen im Trikot von Borussia Dortmund mit der nächsten Nominierung für Portugals Fußball-Nationalmannschaft belohnt. Der Angreifer wurde von Trainer Jorge Jesus für die Nations-League-Spiele gegen Dänemark (14. November) und in Wales (17. November) berufen.

Rund um den Abgang von Cristiano Ronaldo aus der Nationalmannschaft hatte Silva zuletzt bereits im portugiesischen Kader gestanden. Sein bislang einziger Einsatz war allerdings sein Debüt: Im November 2024 kam der Offensivspieler beim 1:1 in Kroatien auf knapp 20 Minuten Spielzeit.

In der bisherigen Saison erzielte Silva in 14 Pflichtspielen für den BVB sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

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