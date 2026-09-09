Erneuter Rückschlag für Oberdorf

Lena Oberdorf fehlt dem FC Bayern erneut verletzungsbedingt.

Rückschlag für Lena Oberdorf! Wie der FC Bayern am Mittwoch mitteilte, muss die Mittelfeldspielerin „aufgrund einer Reaktion im rechten Kniegelenk vorübergehend pausieren“.

Genauere Angaben zur Verletzung oder der Ausfallzeit machte der Verein nicht. Für die 24-Jährige ist es in jedem Fall aber ein weiterer Rückschlag. Erst vergangene Woche hatte sie beim Bundesliga-Spiel gegen Mainz ihr Comeback nach einem im Oktober 2025 erlittenen Kreuzbandriss gefeiert.

Lena Oberdorf muss erneut verletzt pausieren Lena Oberdorf muss erneut verletzt pausieren © IMAGO/MIS

„Ich war bei der Einwechslung ein bisschen emotional, ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen, ich musste mich kurz straffen“, hatte sie danach bei SPORT1 erklärt. Schon 2024/25 fiel die Nationalspielerin wegen eines Kreuzbandrisses fast ein gesamtes Jahr aus. Nun gab es offenbar einen Rückschlag.

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