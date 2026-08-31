Gwinn-Comeback mit Tor! Bayern-Frauen feiern nächsten Sieg

SID 31.08.2026 • 19:56 Uhr Giulia Gwinn steht nach langer Verletzungspause wieder in der Startelf und trifft. Lena Oberdorf wird eingewechselt.

Giulia Gwinn krönte ihr Comeback mit einem Tor, Lena Oberdorf sammelte nach monatelanger Ausfallzeit erstmals wieder Spielminuten: Die Frauen des FC Bayern haben bei der ersehnten Rückkehr der beiden Schlüsselspielerinnen am Montag in der Bundesliga einen souveränen Sieg gefeiert und Aufsteiger Mainz 05 2:0 (1:0) bezwungen.

FCB-Trainer Jose Barcala hatte Gwinn in der Startelf aufgeboten, nach 38 Minuten sorgte die 27-Jährige für die Führung. Vanessa Gilles (90.+1) erhöhte spät. Die Double-Siegerinnen der beiden vergangenen Jahre holten somit mit der in der 71. Minute eingewechselten Oberdorf den zweiten Dreier im zweiten Ligaspiel, während Mainz weiter auf den ersten Punkt seiner Bundesligageschichte warten muss.

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte Oberdorf nach dem Spiel bei SPORT1, „es ist unheimlich schön, wieder bei der Mannschaft zu sein, die Abläufe wieder mitzumachen. Ich habe es echt vermisst.“ Die 24-Jährige hatte im Oktober des vergangenen Jahres ihren zweiten Kreuzbandriss innerhalb von 15 Monaten erlitten. Gwinn, die kürzlich zum zweiten Mal nacheinander zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gewählt worden war, war im Mai an der Schulter operiert worden und seither ausgefallen.

FCB dominiert – Gwinn trifft

Oberdorf beobachtete zunächst von der Bank aus, wie ihre Teamkolleginnen Mainz von Beginn an einschnürten, zunächst aber die entscheidenden Ideen vermissen ließen. Es dauerte bis kurz vor dem Pausenpfiff, als Gwinn eine Ablage von Linda Dallmann veredelte.