Futsal: DFB startet Frauen-Team

Künftig sollen Spielerinnen der schnellen und dynamischen Fußball-Variante Deutschland auch international vertreten. Ab dem kommenden Jahr geht es los.

Der Deutsche Fußball-Bund führt eine Futsal-Nationalmannschaft der Frauen ein. Wie der DFB am Freitag mitteilte, wurde in einer Präsidiumssitzung ein Pilotprojekt für die internationale Hallenfußballvariante auf zunächst vier Jahre beschlossen. Wie es danach mit dem Team weitergeht, will der Verband 2031 entscheiden.

Ab dem 1. Januar 2027 sollen in einer ersten Phase die personellen und sportlichen Strukturen für die Auswahl geschaffen werden. Geplant sind unter anderem die Zusammenstellung eines Trainer- und Funktionsteams sowie die Entwicklung eines Scouting- und Sichtungskonzepts in Zusammenarbeit mit den DFB-Landesverbänden.

„Ein wichtiges Zukunftssignal“

„Die Gründung einer Futsal-Nationalmannschaft der Frauen ist ein wichtiges Zukunftssignal für den Frauenfußball in Deutschland“, sagte die DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich: „Nicht zuletzt auch im Kontext unserer Bewerbung um die Ausrichtung der EURO 2029 wollen wir neue Perspektiven schaffen, die internationale Entwicklung aktiv mitgestalten und perspektivisch auch bei internationalen Futsal-Turnieren vertreten sein.“

Für die Saison 2027/2028 sind Sichtungsturniere, Kaderlehrgänge sowie erste Testländerspiele vorgesehen. Perspektivisch will der DFB mit der Nationalmannschaft an internationalen Wettbewerben von FIFA und UEFA teilnehmen.

Bereits seit zehn Jahren gibt es die deutsche Männer-Nationalmannschaft im Futsal. Zum Jubiläum empfängt das Team von Bundestrainer Marco Loosveeld am 9. Dezember den Futsal-Rekordweltmeister Brasilien in München.