"Rangnick hat mit diesem ganzen Land etwas gemacht!"

Österreich empfängt heute Israel in der Nations League. Der Anstoß ist um 20.45 Uhr in der Linzer Raiffeisen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute startet die UEFA Nations League in die Saison 2026/27. Österreich ist am ersten Spieltag gegen Israel gefordert.

Anpfiff der Partie aus der Gruppe B3 ist um 20.45 Uhr in der Raiffeisen Arena in Linz. Das Parallelspiel der Vorrundengruppe steigt zwischen Kosovo und Irland.

Nations League: Österreich – Israel LIVE im TV, Stream und Ticker

Für das Team von Bundestrainer Ralf Rangnick geht es darum, die ersten Punkte in der neuen Saison zu sammeln. Die beste Mannschaft jeder Gruppe in der Liga B steigt zur folgenden Saison in die höchste Klasse auf. Platz zwei berechtigt zur Teilnahme an Aufstiegsplayoffs. Bis einschließlich November absolviert jede Nation sechs Partien, ehe die Abschlusstabelle feststeht.

Im Vorfeld des Spiels gab es Wirbel um Israel, da die Menschenrechtsorganisation Amnesty International den Ausschluss des Verbands aus der UEFA und der FIFA gefordert hat. Anlass ist die vermeintliche illegale Vermischung von Politik und Sport. So gebe es eindeutige Beweise, dass Israels Verband Vereine aus völkerrechtswidrig errichteten Siedlungen im Westjordanland unterstützt.

Wird Österreich gegen Israel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

Nations League heute: Wo wird Österreich – Israel im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann mit einem kostenpflichtigen Abonnement bei DAZN verfolgt werden.

Österreich – Israel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Österreich – Israel ab 20.45 Uhr LIVE im TICKER.

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