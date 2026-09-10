Bayern-Youngster legen mit Gala vor

Die U19 des FC Bayern München legt vor und gewinnt in der Youth League mit 6:1 gegen Bodö/Glimt. Mit dieser starken Vorstellung übernehmen die Münchner die Tabellenführung.

Bevor der FC Bayern heute Abend gegen Bodö/Glimt (21:00 Uhr im LIVETICKER) in die Champions-League-Saison startet, hat die U19 der Münchner bereits vorgelegt. 6:1 gewann das Team von Trainer Dante gegen Bodö/Glimt und feierte damit den ersten Saisonsieg in der Youth League.

Gleich zu Beginn stellte der Münchner Nachwuchs sein Können unter Beweis. Der erste Schuss saß direkt. Bastian Assomo wurde zunächst noch geblockt, beim Nachschuss war Noah Codjo-Evora dann aber zur Stelle und traf in der 3. Minute zur frühen 1:0-Führung.

Erlösung in der Nachspielzeit: Bastian Assomo trifft zum 6:1 Erlösung in der Nachspielzeit: Bastian Assomo trifft zum 6:1 © IMAGO/kolbert-press

FC Bayern feiert Kantersieg in der Youth League

Auch das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten. Bogdan Olychenko brachte den Ball aus circa fünf Metern über die Linie (6.). Nach diesem furiosen Start fand auch die Norweger Defensive allmählich besser ins Spiel. Die Münchner blieben jedoch die dominantere Mannschaft und gingen mit der verdienten Führung in die Pause.

Die zweite Hälfte begann aus Sicht der Gäste äußerst bitter: Linaker Jenssen versuchte, eine gefährliche Situation mit Assomo noch zu klären, lenkte den Ball dabei aber unglücklich ins eigene Tor. Damit stand es schon nach 50 Minuten 3:0 für die Bayern.

In der 52. Spielminute meldeten sich dann erstmals die Gäste zurück. Die erste gefährliche Chance verwertete Hindrin Chooly eiskalt und traf ins lange Eck zum 1:3. Doch die Antwort der Münchner ließ nicht lange auf sich warten. Nur knapp fünf Minuten später setzte Assomo seinen Teamkollegen Matous Srb gekonnt in Szene. Der ließ seinen Gegenspieler mit einem Übersteiger stehen und schob den Ball zum 4:1 ins Tor (57.).

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Topstürmer Bastian Assomo trifft in der Nachspielzeit

In der 88. Minute kam die Flanke von der linken Seite auf Frank Egwuatu, der problemlos zum 5:1 einschob. In der Nachspielzeit belohnte sich dann auch Topstürmer Assomo für seine starke Leistung. Völlig frei vor dem Tor ließ er dem norwegischen Keeper Marcus Andersen keine Chance und sorgte für den 6:1-Endstand (90+1).

Durch den hohen Sieg stehen die Bayern-Youngster auch auf Platz 1 der Ligatabelle nach dem 1. Spieltag.

Mit diesem verdienten Sieg erwischte die U19 des FC Bayern München einen Start nach Maß und legt damit vor. Jetzt sind die Profis gefordert: Heute Abend geht es für sie in der Champions League ebenfalls gegen Bodö/Glimt.