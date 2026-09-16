DHB-Legende trifft Karriere-Entscheidung

Kai Häfner bleibt beim TVB Stuttgart. Der Linkshänder gehört mit seinen 37 Jahren zu den besten Torschützen der Liga-Geschichte.

Der Oldie macht weiter: 2016-Europameister Kai Häfner hat seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Der 37 Jahre alte Linkshänder spielt seit der Saison 2023/24 für die Schwaben, für die er bereits in der Spielzeit 2007/08 aufgelaufen war.

„Ich fühle mich beim TVB Stuttgart und im gesamten Umfeld extrem wohl. Ich bin absolut überzeugt von dem Weg, den wir hier gemeinsam gehen und von der Entwicklung, die der gesamte Verein nimmt“, sagte Häfner: „Ich habe nach wie vor großen Hunger auf Erfolg und brenne darauf bis 2028 hier zu bleiben.“

Bleibt Stuttgart erhalten: Routinier Kai Häfner Bleibt Stuttgart erhalten: Routinier Kai Häfner © TVB Stuttgart/SID/Tom Weller

Häfner gehört zu den Dauerbrennern im deutschen Handball

Der Europameister von 2016 und zweimalige Olympia-Medaillengewinner gehört mit seinen 2195 Treffern zu den vier Spielern der Bundesliga-Geschichte, die mehr als 2000 Feldtore erzielt haben. Vor seiner Rückkehr nach Stuttgart hatte Häfner unter anderem für die TSV Hannover-Burgdorf und die MT Melsungen gespielt.

„Kai ist für unsere Mannschaft ein absoluter Leistungsträger und Führungsspieler. Seine Erfahrung, seine Professionalität und seine Einstellung sind für den gesamten Verein vorbildlich und ungemein wertvoll“, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.