„Albtraumwoche“ für Yann Sommer

Yann Sommer erlebt in Belgien weiterhin schwierige Tage. Mit Club Brügge siegt der Schweizer zwar 3:1 gegen Royal Antwerpen, leistet sich dabei jedoch einen schweren Aussetzer.

Es scheint eine verhexte Woche für Yann Sommer zu sein. In der belgischen Jupiler Pro League hat sich der langjährige Gladbach-Torhüter zwar mit dem FC Brügge mit 3:1 gegen Royal Antwerpen durchgesetzt, darf das Gegentor aber zum wiederholten Mal vollständig auf seine Kappe nehmen.

Einen langen Schlag des gegnerischen Torhüters wollte Sommer kurz vor seinem eigenen Strafraum per Fuß klären. In Ballerwartungshaltung hatte er bereits zum Schuss ausgeholt, sich dabei jedoch vom keinesfalls aus dem Nichts auftauchenden Stürmer Snayder Porozo überrumpeln lassen. Der Ecuadorianer spitzelte mit dem Fuß dazwischen und fand sich schließlich vollkommen allein vorm verwaisten Brügge-Tor wieder und schob zum zwischenzeitlichen 1:1 ein. Bereits zuvor hatte sich Sommer einen haarsträubenden Fehlpass im Spielaufbau geleistet, den er allerdings umgehend selbst ausbügeln konnte.

„Diese Woche fand sich Sommer mitten im Auge eines Sturms wieder“

Dank des Doppelpacks von Hugo Vetlesen und dem Premierentreffer des 20-jährigen Spaniers Jan Virgili dürften die Brügge-Kollegen ihrem Schlussmann an diesem Sonntag schnell verziehen haben. Mit 15 Punkten nach sechs Spielen steht der Meister in der Tabelle hinter KAA Gent und Union Saint-Gilloise auf dem dritten Platz.

Sommers Aussetzer war allerdings nicht der erste in den vergangenen Tagen. Das 1:1 war eine fast haargenaue Dublette aus der Champions-League-Partie gegen Aston Villa unter der Woche. Auch dort hatte sich der 37-Jährige bei einem langen Ball böse verschätzt. Nutznießer war dort Ex-Bayern-Leihgabe Nicolas Jackson, der zum 3:1 verwandelte. Dort war der Patzer im Gegensatz zum Ligaspiel mitverantwortlich für die Auftaktniederlage in der Königsklasse.

Sommer war im Sommer von Inter Mailand nach Brügge gewechselt, „diese Woche fand sich Sommer mitten im Auge eines Sturms wieder“, textete das belgische Newsportal voetbalnieuws und bescheinigte ihm eine „Albtraumwoche“. Das Nieuwsblad urteilte: „Von den neunzehn Paraden, die Sommer einmal in einem Spiel bei Borussia Mönchengladbach zeigte, können sie bei Club Brügge vorerst nur träumen. Gut auf der Linie, aber weit vor seinem Tor entpuppt sich Sommer als unsicherer Torhüter.“

DEINE MEINUNG

Von seinen Teamkollegen bekam der Schweizer aber bedingungslose Rückendeckung. „Wir sollten jetzt nicht anfangen, an ihm zu zweifeln, und er sollte auch nicht an sich zweifeln. Er wird sich sowieso aufrappeln. Und er hat uns auch ein paar Mal wachgehalten“, sagte Verteidiger Joaquin Seys. Trainer Ivan Leko war sich sicher, „dass er bald wieder einer unserer besten Spieler sein wird, so wie er es vor dieser Woche war. Es passiert einfach, es war Pech, nicht mangelnde Qualität. Sommer hat in den letzten Jahren Champions-League-Finals bestritten und ist italienischer Meister geworden… Wirklich, es wird alles gut.“