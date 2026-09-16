Groß und Hürzeler hauen United raus

Manchester United fliegt nach 2:0-Führung gegen Brighton & Hove Albion noch aus dem Ligapokal. Dazu trägt auch Pascal Groß maßgeblich bei.

Brighton & Hove Albion hat einen spektakulären Abend im altehrwürdigen Old Trafford erlebt: Im englischen League Cup gewann das Team des deutschen Trainers Fabian Hürzeler nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (1:2) und warf Manchester United so aus dem Wettbewerb.

Unter den Torschützen für Brighton war auch Nationalspieler Pascal Groß, der zum zwischenzeitlichen 2:2 netzte und so maßgeblich zur Aufholjagd beitrug.

Pascal Groß (l.) traf zum 2:2 Pascal Groß (l.) traf zum 2:2 © IMAGO/APL

Hürzeler und Groß schocken United

In der ersten Hälfte waren die Hausherren durch einen schnellen Doppelschlag von Shea Lacey (8.) und Mason Mount (10.) in Front gegangen, kurz vor der Pause brachte Charalampos Kostoulas Brighton zurück ins Spiel (45+1.).

Nach dem Seitenwechsel war es dann Groß, der im Sechzehner zum Abschluss kam und auf 2:2 stellte (65.), kurz drauf drehte Maxim de Cuyper die Partie (70.). Für Hürzelers Team war es das nächste Kapitel einer bislang erfreulichen Saison, in der Premier League steht der Klub nach vier Spieltagen auf Rang fünf.

ManUnited dagegen musste am vergangenen Wochenende bereits die bittere Niederlage im Manchester-Derby gegen City hinnehmen, begünstigt durch eine klare Fehlentscheidung der Schiedsrichter. Die Red Devils haben bislang nur ein Ligaspiel gewonnen, der League Cup ist für sie nun schon früh beendet.