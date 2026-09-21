Zeidler bei Grashopppers Zürich entlassen

Mit nur zwei Siegen aus neun Spielen trennen sich die Grasshoppers Zürich von Trainer Peter Zeidler. Vor nicht einmal fünf Monaten hat der 64-Jährige in Zürich übernommen.

Für Fußballtrainer Peter Zeidler ist nach nicht einmal fünf Monaten bei Grasshopper Zürich schon wieder Schluss. Der Schweizer Erstligist hat sich vom früheren Chefcoach des VfL Bochum getrennt, das gab der Rekordmeister zwei Tage nach dem 1:5 beim FC Luzern bekannt.

Zeidler war Anfang Mai nach Zürich gekommen und hatte die Grashoppers zum Klassenerhalt geführt, doch der Start in die neue Saison misslang. Mit nur zwei Siegen aus neun Spielen ist das Team Tabellenzehnter unter zwölf Super-League-Teilnehmern.

Verein zieht Reißleine nach sportlichem Misserfolg

„Nach eingehender Analyse der aktuellen sportlichen Situation ist der Verein zum Schluss gekommen, einen Wechsel auf der Position des Cheftrainers vorzunehmen und die sportliche Ausrichtung weiterzuentwickeln“, hieß es in der Mitteilung.

Noch schneller war Zeidler in Bochum entlassen worden. Nach sieben Niederlagen aus den ersten acht Pflichtspielen hatte der damalige Bundesligist 2024/25 die Reißleine gezogen. Der VfL stieg unter Nachfolger Dieter Hecking dennoch ab.