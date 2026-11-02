ADO Den Haag trennt sich von Trainer Peter

Der deutsche Trainer führte ADO Den Haag nach fünfjähriger Abwesenheit zurück in die Eredivisie.

ADO Den Haag hat sich von seinem deutschen Trainer Robin Peter getrennt. Nach der 0:1-Niederlage gegen PEC Zwolle zog der Verein die Konsequenzen aus dem bisherigen Saisonverlauf und beendete die Zusammenarbeit mit dem 38-Jährigen.

Aus den ersten elf Spielen in der Eredivisie holte Peter mit seiner Mannschaft lediglich sechs Punkte. Damit steht ADO Den Haag derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Peter stieg mit Den Haag letztes Jahr noch auf

Trotz der Entlassung bleiben Peters Verdienste um den Verein unbestritten. Im vergangenen Jahr hatte er ADO Den Haag zum Meistertitel in der Tweede Divisie und damit zum Aufstieg in die höchste niederländische Spielklasse geführt. Auch der Verein würdigte die Leistungen des deutschen Trainers ausdrücklich.

Technischer Direktor Mark Wotte betonte, dass Peters Zeit bei ADO Den Haag und insbesondere der gemeinsame Aufstieg eine besondere Leistung gewesen seien. Diese werde „für immer Teil der Geschichte unseres Vereins bleiben“.