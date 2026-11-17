Im Sommer spielte Locadia noch mit Curacao gegen die deutsche Nationalmannschaft, nun wird der Stürmer länger nicht auf dem Platz zu sehen sein.

Curacaos WM-Fahrer Jürgen Locadia ist vom Weltverband FIFA nach eigenen Angaben mit einer viermonatigen Sperre belegt worden.

Der 33 Jahre alte Angreifer, der bei der Fußball-WM in Nordamerika im vergangenen Sommer auch in der Partie gegen die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz gestanden hatte (1:7), verkündete die Strafe selbst auf Instagram. Grund dafür sei ein Vertragsstreit mit seinem ehemaligen Klub FC Intercity, die Entscheidung ficht er vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS an.

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Locadia spielte früher in der Bundesliga

Er sei „mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden“, teilte der im niederländischen Emmen geborene Spieler mit. „Meine Anträge auf eine vorübergehende Aussetzung der Sanktion wurden leider abgelehnt, doch das Berufungsverfahren selbst ist noch nicht abgeschlossen.“ In der Bundesliga war Locadia für die TSG Hoffenheim und den VfL Bochum aktiv.

Für den damaligen spanischen Drittligisten Intercity spielte Locadia in der Saison 2024/25, im vergangenen Sommer wechselte er in der USL Championship von Miami FC zu den Tampa Bay Rowdies. Dort absolvierte er vor seiner Sperre lediglich zwei Partien, auch die jüngsten Duelle seines Nationalteams im Nations-League-Viertelfinale mit Panama verpasste er.