Mark Bellingham feiert sein Debüt für Englands Ü50. Der Vater von Jude und Jobe trifft dabei gleich mehrfach gegen Irland.

Traumeinstand für Mark Bellingham! Der Vater von Real-Madrid-Star Jude Bellingham und Dortmund-Profi Jobe Bellingham erzielte bei seinem Debüt für Englands Ü50-Auswahl gleich sieben Tore. Der 50-Jährige wurde beim 13:1 gegen Irland zum Top-Torjäger.

Schon zur Pause hatte er sechs Tore auf dem Konto – England führte 7:0. Zusätzlich steuerte er noch eine Vorlage bei.

Damit ist Mark der dritte Internationale der Familie. Jude kam bereits 60-mal für die englische A-Nationalmannschaft zum Einsatz, Jobe gehört zur U21-Auswahl der Three Lions. Die Partie der Veteranen-Auswahl fand in Cambridgeshire statt.

Mark Bellingham genießt Kultstatus im englischen Amateurfußball

Mark Bellingham beendete seine lange Laufbahn im Non-League-Fußball 2017. Der frühere Stürmer, der schon als „Pelé des Amateurfußballs“ bezeichnet wurde, erzielte mehr als 700 Tore für mindestens 20 Vereine, darunter Leamington, Stourbridge und Sutton Coldfield Town.

Der frühere Polizeisergeant arbeitet inzwischen als Fußballagent und verhandelte den Wechsel von Jude zu Real Madrid 2023 sowie Jobes Transfer zu Borussia Dortmund 2025.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.