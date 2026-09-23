Ex-Mexiko-Coach soll Valencia retten

Der FC Valencia reagiert auf die sportliche Krise. Der ehemalige Natoinalcoach von Mexiko soll das Team aus dem Tabellenkeller retten.

Der strauchelnde spanische Traditionsklub FC Valencia hat den ehemaligen mexikanischen Fußball-Nationalcoach Javier Aguirre als neuen Trainer verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 67 Jahre alte Routinier einen Vertrag bis Saisonende mit einer Option zur Verlängerung um eine weitere Spielzeit.

Bereits am 13. September war Carlos Corberan als Trainer entlassen worden, seitdem hatte Oscar Sanchez, der Coach der zweiten Mannschaft, interimsmäßig das Team geleitet.

FC Valencia steckt im Tabellenkeller fest

Valencia, Anfang der 2000er Jahre zweimaliger Finalist der Champions League, steckt nach sieben Spieltagen als Vorletzter mit nur vier Punkten im Tabellenkeller fest. Aguirre hatte zuletzt das mexikanische Nationalteam mit teils begeisterndem Fußball bei der Heim-WM bis ins Achtelfinale geführt. Außerdem betreute er bereits die Nationalmannschaften von Ägypten und Japan, in Spanien feierte er seine größten Erfolge als Vereinstrainer mit CA Osasuna und Real Mallorca.

Außerdem stand er auch für Atlético Madrid, Real Saragossa, Espanyol Barcelona und CD Leganés an der Seitenlinie. Seine Premiere für Valencia feiert Aguirre nach der Länderspielpause am 11. Oktober (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Racing Santander.

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