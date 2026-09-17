Juwel gelingt Traumdebüt für ManCity

Floyd Samba absolviert sein Profi-Debüt für Manchester City. Das Talent mit deutschen Wurzeln bringt seine Mannschaft im League Cup direkt in Führung - und das war noch nicht alles.

Was für ein Debüt von Floyd Samba! Der 17-Jährige hat am Donnerstagabend in der 3. Runde des League Cups vor heimischer Kulisse beim 5:0 (2:0) gegen Norwich City sein erstes Spiel für die Profi-Mannschaft von Manchester City absolviert und prompt einen Doppelpack erzielt.

Der zentrale Mittelfeldspieler stand genau passend für eine Hereingabe von Nico O’Reilly, welche er mit dem Kopf zum 1:0 verwertete (29.). Seine Freude war anschließend riesengroß, seinen überschwänglichen Jubel vollendete er mit einem Knierutscher. Daraufhin kamen seine Mitspieler zu ihm und herzten ihn.

Nach Wiederanpfiff legte Samba sogar noch einen drauf und traf zum zwischenzeitlichen 4:0 (54.). Geschickt schlenzte er den Ball ins rechte untere Eck.

Floyd Samba bejubelt den Treffer zum 4:0 Floyd Samba bejubelt den Treffer zum 4:0 © IMAGO/News Images

Juwel spielt seit zehn Jahren für Manchester City

Das englische Medium BBC bezeichnete Sambas Premiere als ein „Traumdebüt“ und beschrieb seinen ersten Treffer als einen „wirklich schönen Kopfball“.

Samba wechselte bereits vor zehn Jahren in die Jugendakademie von Manchester City und trägt seit der U9-Mannschaft das Trikot der Skyblues. Er kommt eigentlich für die U21 in der Premier League 2 sowie für die U19 in der Youth League zum Einsatz. Durch seine dort gezeigten Leistungen empfahl sich das Juwel für die Mannschaft von Trainer Enzo Maresca.

Fußball liegt in Sambas Familie

In der vergangenen Spielzeit kam der Deutsche mannschaftsübergreifend in sechs Wettbewerben auf 24 Einsätze, in denen er 17 Tore erzielte und sechs Vorlagen lieferte.

Theoretisch könnte der Mittelfeldspieler, der im englischen Macclesfield geboren wurde, aber die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, auch noch für die Demokratische Republik Kongo spielen. Sein Vater Christopher hat kongolesische Wurzeln. Seine Mutter kommt aus Deutschland. Für die U-Nationalmannschaften der Engländer und der Franzosen wurde Samba ebenfalls schon berufen.

Das fußballerische Talent liegt in der Familie: Christopher Samba spielte während seiner Karriere unter anderem drei Jahre in Deutschland für Hertha BSC. Zudem spielt Floyd zusammen mit seinem knapp zwei Jahre älteren Bruder Tyrone bei Man City.