Liverpool-Coach vor besonderem Wiedersehen

Liverpool-Trainer Andoni Iraola fordert seine Spieler vor seiner ersten Rückkehr nach Bournemouth zu maximaler Konsequenz auf.

Andoni Iraola verlangt von Liverpool bei seiner ersten Rückkehr zu AFC Bournemouth (Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER) maximale Konsequenz. Der Reds-Coach trifft am Sonntag im Vitality Stadium auf den Klub, den er nach der ersten Europapokal-Qualifikation der Vereinsgeschichte im Sommer verlassen hatte. „Wir müssen dorthin fahren, sie schlagen und so gnadenlos wie möglich sein. Alle Gespräche können bis nach dem Spiel warten“, stellte er klar.

Die Partie wird für den 44-Jährigen emotional. „Auf persönlicher Ebene freue ich mich sehr darauf, sie zu treffen und zu umarmen – Spieler, die ich liebe, Mitarbeiter, mit denen ich gearbeitet habe und die ich sehr schätze“, sagte Iraola über seine Zeit an der Südküste. Liverpool ist unter dem Basken zwar noch ungeschlagen, ließ in drei der ersten vier Premier-League-Spiele aber Punkte liegen.

Liverpool-Trainer Andoni Iraola kehrt zum ersten Mal nach Bournemouth zurück Liverpool-Trainer Andoni Iraola kehrt zum ersten Mal nach Bournemouth zurück © IMAGO/NurPhoto

Liverpool-Trainer erwartet komplizierte Aufgabe

Vor dem Duell sieht Iraola einen kleinen Belastungsvorteil für sein Team: Liverpool gewann bereits am Dienstag mit 3:1 im Carabao Cup gegen Tottenham Hotspur, wobei der Trainer zehn Wechsel vorgenommen hatte. Bournemouth setzte sich am Donnerstag dagegen mit 2:1 bei Real Sociedad durch, feierte damit den ersten Europapokal-Sieg und zog zudem ins Achtelfinale des Carabao Cup ein.

Iraola erwartet trotzdem eine komplizierte Aufgabe, weil sich unter Marco Rose wenig verändert habe: „Sie kennen sehr genau, was wir mit und gegen den Ball versuchen. Aber ich kenne auch ihre Stärken und ihre Schwächen. Für mich wird das seltsam – ich weiß nicht, ob es ein großer Vor- oder Nachteil ist, aber es wird anders sein.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.