„Gigantische Parade“ rettet City

Manchester City entscheidet das Derby gegen Manchester United für sich. Dabei muss das Team von Enzo Maresca lange in Unterzahl spielen. Gianluigi Donnarumma zeigt tief in der Nachspielzeit eine starke Parade.

Manchester City hat sich trotz langer Unterzahl zum Sieger im 199. Stadtderby gekrönt. Bei Manchester United agierte das Team von Manager Enzo Maresca nach einer Tätlichkeit von Phil Foden zwar ab der 23. Spielminute in Unterzahl, siegte aber dank des Treffers von Superstürmer Erling Haaland trotzdem mit 1:0 (1:0).

Der Norweger knackte die Red Devils mit seinem vierten Ligator (60.), beim Erzrivalen setzte City damit den makellosen Saisonstart mit vier Siegen aus vier Spielen fort. Der Platzverweis von Mittelfeldspieler Foden half United indes kaum, mit nur vier Zählern ist der Saisonstart unter Michael Carrick gehörig missraten.

Gianluigi Donnarumma zeigte eine Weltklasse-Parade Gianluigi Donnarumma zeigte eine Weltklasse-Parade © IMAGO/Pro Sports Images

Donnarumma mit „gigantischer Parade“

In der fünften Minute der Nachspielzeit hatten die Red Devils plötzlich die Riesenchance auf den Last-Minute-Ausgleich! Nach einem feinen Steckpass von Bruno Fernandes stand Bryan Mbeumo völlig frei vor Gianluigi Donnarumma. Doch dieser reagierte glänzend und lenkte den halbhohen Schuss mit einer Hand überragend über das Tor.

„Was für eine gigantische Parade! Verneigt euch vor Gigi Donnarumma. Er hat gerade dieses Spiel für Manchester City entschieden“, schrieb die Daily Mail.

Glatt Rot für Foden im Manchester Derby

Im Old Trafford starteten beide Mannschaften behäbig in die Partie, echte Höhepunkte wurden den englischen Fans zunächst nicht geboten. Für Aufmerksamkeit sorgte so zunächst nur Foden – und das negativ: Im Zweikampf mit Fernandes ging das City-Eigengewächs zu Boden, im Liegen fuhr der 26-Jährige dann seine Beine gegen den Gegenspieler aus. Schiedsrichter Michael Oliver zückte umgehend die Rote Karte.

Erling Haaland erzielte den entscheidenden Treffer Erling Haaland erzielte den entscheidenden Treffer © IMAGO/Sportimage

Doch aus der Überzahl konnte United kein Kapital schlagen, vor allem in der Offensive ging dem Gastgeber die Kreativität völlig ab. So brachte ein Standard die bis dahin größte Chance der Partie, Rashfords starker Freistoß landete aber nur am linken Pfosten (45).

DEINE MEINUNG

Auch nach Wiederanpfiff war es der Pfosten, der die Führung verhinderte, auch Kobbie Mainoo scheitert um Millimeter (51.). Die Red Devils schienen nun endlich ins Spiel gefunden haben – bis Haaland, der zuvor kaum in Erscheinung getreten war, eiskalt zuschlug.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)