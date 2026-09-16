League Cup: Groß trifft, Brighton schaltet United aus

Das Team von Fabian Hürzeler steht im Achtelfinale.

Kapitän Pascal Groß hat Brighton & Hove Albion zu einem wichtigen Sieg im Old Trafford geführt. Die Mannschaft von Teammanager Fabian Hürzeler gewann im League Cup bei Manchester United mit 3:2 (1:2) und warf Englands Fußball-Rekordmeister damit aus dem Wettbewerb. Groß half mit seinem Ausgleich zum 2:2 (65.), das Spiel zu drehen, Brighton steht nun im Achtelfinale.

Brighton dreht 0:2 in Manchester

Die kriselnden Gastgeber hatten einen perfekten Start erwischt, Shea Lacey (8.) und Mason Mount (10.) brachten Manchester mit einem frühen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Je näher die Halbzeitpause rückte, desto stärker wurde allerdings Brighton, und Charalampos Kostoulas (45.+1) gelang kurz vor dem Pfiff noch der Anschluss. Auf Vorlage des früheren Hamburgers Luka Vuskovic traf Groß dann mit einem platziertem Linksschuss zum Ausgleich, wenig später drehte Maxim de Cuyper (70.) das Spiel komplett.

Für Hürzelers Team war es das nächste Kapitel einer bislang erfreulichen Saison, in der Premier League steht der Klub nach vier Spieltagen auf Rang fünf. ManUnited dagegen musste am vergangenen Wochenende bereits die bittere Niederlage im Manchester-Derby gegen City hinnehmen, begünstigt durch eine klare Fehlentscheidung der Schiedsrichter. Die Red Devils haben bislang nur ein Ligaspiel gewonnen, der League Cup ist für sie nun schon früh beendet.

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