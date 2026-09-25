Manchester United belohnt DFB-Talent Ajayi mit Profivertrag

Manchester United bindet eines seiner vielversprechendsten Nachwuchstalente langfristig. Der in Hamburg geborene deutsche U-Nationalspieler Noah Ajayi erhält seinen ersten Profivertrag und setzt seinen Weg bei den Red Devils fort.

Manchester United hat Nachwuchsspieler Noah Ajayi mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Der 17 Jahre alte Flügelspieler unterschrieb bei den Red Devils ein langfristiges Arbeitspapier und bleibt dem englischen Rekordmeister damit über die kommenden Jahre erhalten.

Ajayi wurde in Hamburg geboren und begann beim TSV Sasel mit dem Fußball. Im Alter von zehn Jahren zog er mit seiner Familie nach England und wechselte in die Akademie von Manchester United. Inzwischen zählt der Offensivspieler zu den auffälligsten Talenten des Klubs.

Noah Ajayi erhielt bei Manchester United einen Profivertrag Noah Ajayi erhielt bei Manchester United einen Profivertrag © IMAGO/Offside Sports Photography

DFB-Talent ist vielseitig einsetzbar

In der vergangenen Saison überzeugte der deutsche U19-Nationalspieler vor allem in der U18-Mannschaft. Dort erzielte er zehn Tore in 26 Einsätzen und hatte großen Anteil daran, dass United Platz zwei in der U18 Premier League North erreichte sowie ins Finale des FA Youth Cup einzog.

Der 1,88 Meter große Offensivakteur kann auf mehreren Positionen in der Angriffsreihe eingesetzt werden, kommt aber meist über die linke Seite. Trotz eines Wachstumsschubs, der ihn zwischenzeitlich durch kleinere Verletzungen zurückwarf, setzte Ajayi seine Entwicklung kontinuierlich fort und trainierte bereits mehrmals mit den Profis.

Für die deutsche U19-Nationalmannschaft absolvierte Ajayi zudem bereits Einsätze in der Qualifikation zur U19-Europameisterschaft. Zuletzt wurde auch über ein mögliches Leihgeschäft spekuliert, um dem Angreifer weitere Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.