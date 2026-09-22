Mbappé enthüllt: So hätte Klopp mich fast gelockt

Kylian Mbappé erklärt, warum er Liverpools Angebot trotz des Einsatzes seiner Mutter und Jürgen Klopps ablehnte.

Dieser Transfer wäre der absolute Hammer gewesen! Kylian Mbappé hat einen Beinahe-Wechsel zum FC Liverpool aus seiner Monaco-Zeit bestätigt – und zugleich seine Absage erklärt. Seine Mutter habe einen Transfer an die Anfield Road unbedingt befürwortet, er selbst wollte jedoch in Paris spielen.

„Ich musste damals eine Entscheidung treffen und war wirklich kurz davor, zu Liverpool zu wechseln“, sagte der heutige Real-Madrid-Stürmer im Gespräch mit The Athletic. Aber: „Ich wollte meine Stadt, Paris, vertreten. Ich wollte mein Land nicht verlassen, bevor ich jemand war.“

Kylian Mbappé spricht über sein Gespräch mit Jürgen Klopp Kylian Mbappé spricht über sein Gespräch mit Jürgen Klopp © IMAGO/Uwe Kraft

Jürgen Klopp soll bei den Gesprächen großen Eindruck auf Mbappés Mutter gemacht haben. „Meine Mutter war ein großer Fan von Jürgen Klopp, und ihr Wunschziel war Liverpool“, erklärte der Franzose. Sie habe die Stadt, das Stadion und die Verantwortlichen kennengelernt, anschließend Spiele im Stadion verfolgt und sich in Anfield verliebt: „Für sie war klar: Es ist ein wundervoller Verein, alle sind so freundlich, es ist ein sehr familiärer und großer Verein. Du musst zu Liverpool gehen.“

Mbappé enthüllte, dass Klopp nicht nur seine Mutter überzeugte, sondern auch ihn: „Jürgen Klopp ist ein fantastischer Trainer. Ich habe ihn getroffen und hatte direkt eine tolle Beziehung zu ihm. Ich respektiere ihn sehr.“ Trotzdem sei sein Wunsch, in Frankreich zu bleiben, damals einfach größer gewesen.

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Klopp sprach schon während der WM über Mbappé-Transfer

Klopp hatte die Liverpooler Transfer-Offensive zuvor als TV-Experte bei MagentaTV geschildert. Der damalige Reds-Coach flog demnach von Blackpool nach Nizza, nahm Mbappé und dessen Familie in einem Privatjet mit mehreren Kabinen an Bord und führte die Gespräche während eines Rundflugs – damit die Delegation nicht gesehen wurde.

„Der teuerste Nicht-Transfer, den wir hatten“, sagte Klopp während der WM über die gescheiterte Mission.

Mbappé entschied sich letztlich gegen Liverpool und für Paris Saint-Germain. Zunächst wechselte er auf Leihbasis nach Paris, anschließend wurde für rund 190 Millionen Euro die feste Verpflichtung fällig. Mit Frankreich wurde er 2018 Weltmeister, stand 2022 erneut im WM-Finale und erzielte dort drei Treffer, ehe er 2024 zu Real Madrid ging.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.