Wirtz patzt mit Liverpool

Florian Wirtz kommt mit dem FC Liverpool nicht über ein Unentschieden hinaus. Damit treten die Reds weiter auf der Stelle.

Florian Wirtz tritt mit dem FC Liverpool in der Premier League weiter auf der Stelle. Die weiterhin ungeschlagenen Reds kamen an der heimischen Anfield Road gegen den FC Fulham nicht über ein 0:0 hinaus und verbuchten das dritte Remis im vierten Saisonspiel.

Wirtz durfte am Samstag von Beginn an auf der Zehnerposition ran, agierte aber unauffällig. Der Liverpool Echo gab dem deutschen Nationalspieler nur die Wertung 5 von 10.

Florian Wirtz im Kopfballduell Florian Wirtz im Kopfballduell © IMAGO/Shutterstock

Die beste Chance vergab Victor Munoz mit einem Kopfball an die Latte (22.), insgesamt fehlte es an Durchschlagskraft.

Schade spielt sich in Klopps Blickfeld

Bei Brentford spielte sich erneut Kevin Schade für Bundestrainer Jürgen Klopp ins Blickfeld. Beim 2:2 (0:1) in Bournemouth erzielte der fünfmalige Nationalspieler beide Treffer seines Teams (34., 56.), mit einem Sieg und drei Unentschieden liegen die Bienen gleichauf mit Liverpool knapp hinter der Spitzengruppe.

Dort bleibt weiter Aufsteiger Hull City, der sich mit einem überraschenden 2:2 (2:1) beim FC Chelsea auf Tabellenrang drei behauptete.

Ohne den weiter fehlenden Neuzugang Leon Goretzka bleibt Europa-League-Sieger Aston Villa in der Abstiegszone, gegen Nottingham Forest um Trainer Oliver Glasner gab es ein 1:2 (0:0).

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