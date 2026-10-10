Der englische Nationalspieler Cole Palmer unterschreibt bei den Blues einen neuen Vertrag bis 2034.

Der englische Fußball-Nationalspieler Cole Palmer (24) hat seinen Vertrag beim FC Chelsea langfristig bis 2034 verlängert. Das gaben die Blues am Samstag bekannt. Der Offensivspieler kam 2023 nach London und lief seitdem in 138 Spielen für Chelsea auf.

Palmer schwärmt von Chelseas Zukunft

„Chelsea bedeutet mir sehr viel und ich denke, der Klub ist auf dem richtigen Weg“, sagte Palmer: „Ich habe das Gefühl, dass wir hier regelmäßig große Titel gewinnen, und ich möchte ein Teil davon sein.“ 2025 gewann er mit den Blues die Conference League und die Klub-WM.

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Palmer kämpft um Spielzeit

Palmer, der seine Ausbildung bei Premier-League-Konkurrent Manchester City absolviert hat und dort mit unter anderem vier Meistertiteln (2021 bis 2024) und dem Champions-League-Triumph 2023 seine größten Erfolge feierte, stand in dieser Saison in allen sieben Pflichtspielen Chelseas auf dem Platz.

Für die englische Nationalmannschaft absolvierte Palmer bislang 14 Länderspiele und wurde 2024 Vize-Europameister. Seit der Übernahme von Thomas Tuchel bekam er jedoch deutlich weniger Einsatzzeit. Für die WM im Sommer war der 24-Jährige nicht nominiert, für die Nations-League-Spiele Ende September hatte er sich aus dem Kader zurückgezogen.

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