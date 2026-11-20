Mauricio Pochettino wird gleich bei seinem ersten Training von einer Sicherheitspanne verfolgt. Eine Drohne filmte die Einheit - der Besitzer entschuldigt sich später.

Am Donnerstag begann Mauricio Pochettino sein Amt als neuer Trainer von Manchester United. Doch gleich das erste Training wurde von einer Sicherheitspanne begleitet! Wie Sky Sports berichtet, tauchte am späten Abend plötzlich eine rund zwölf Minuten lange Videoaufnahme der Einheit auf YouTube auf.

Darauf war zu sehen, wie der Argentinier gemeinsam mit seiner Mannschaft Passübungen durchführte und taktische Maßnahmen trainierte. Aufgenommen wurde alles von einer Drohne, die die Trainingsplätze der Red Devils aus der Luft zeigte. Brisant: Eigentlich hat United auf dem Geländer Schilder aufgestellt, die explizit darauf hinweisen, dass der Einsatz von Drohnen „strikt verboten“ ist. Jeder, der dabei erwischt wird, soll „zur Strafverfolgung angezeigt und zivilrechtlich belangt werden“.

Mauricio Pochettino wurde bei seinem ersten United-Training von einer Sicherheitspanne verfolgt Mauricio Pochettino wurde bei seinem ersten United-Training von einer Sicherheitspanne verfolgt © IMAGO/Anadolu Agency

Veröffentlicht hat das Material zunächst der YouTube-Kanal „CC Overview“. Bezüglich der Legalität schrieb der Kanal dazu in der Videobeschreibung: „Es handelt sich um einen uneingeschränkten Luftraum, was bedeutet, dass jeder dort fliegen darf. Die Drohne blieb jederzeit in Sichtweite, flog weder über noch in die Nähe von Personen – es war also ein vollkommen legaler Flug gemäß den Vorschriften.“

Video von United-Training wieder gelöscht

Mittlerweile wurde das Video auf YouTube wieder gelöscht. In den sozialen Medien verbreitete es sich allerdings schnell und ist dort noch zu finden. Der Betreiber des Kanals entschuldigte sich am Freitagmorgen und veröffentlichte ein schriftliches Statement: „Ich möchte mich zu dem Vorfall von gestern äußern.

Ein völliger Fehleinschätzung meinerseits führte dazu, dass ich einen Teil der Trainingseinheit von Manchester United in Carrington gefilmt habe“, begann er.

„Ich möchte mich bei Manchester United, Mauricio Pochettino und den Spielern für mein Verhalten entschuldigen und hoffe aufrichtig, dass dieses Verhalten keinen Einfluss auf den Ausgang eines Spiels haben wird“, fuhr er fort. Er habe das Training lediglich filmen wollen, um Fans erste Bilder von Pochettino als neuem Trainer zu liefern.

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Kanalbetreiber verteidigte Drohnenflug zuvor

Besondere Brisanz birgt neben der Legalität des Drohnenfluges vor allem die ungewollte Veröffentlichung der Trainingsinhalte, die so auch an den kommenden Gegner Liverpool gelangen. Schließlich fand das Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und auch Medienvertreter hatten keinen Zugang zum Trainingsgelände in Carrington.

Dass dies der Fall war, habe der Kanalbetreiber nicht gewusst: „Ich ging fälschlicherweise davon aus, dass die Trainingseinheit für verschiedene Medienvertreter zugänglich sein würde. Zuvor hatte er seine Handlung noch verteidigt: „Was die Veröffentlichung von Mannschaftsnachrichten oder Taktiken angeht. Es war eine halbe Stunde nach Beginn der ersten Trainingseinheit des Trainers. Da viele Medienvertreter vor Ort waren, wird dies sicherlich nicht das einzige veröffentlichte Trainingsmaterial sein“, begründete er.

Manchester United äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Pochettino feiert sein Debüt als Nachfolger von Michael Carrick am Sonntag im Duell mit dem großen Rivalen FC Liverpool (17.30 Uhr).

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