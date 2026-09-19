Rummenigge trauert um Italien-Legende Mazzola

Der italienische Fußball trauert um Sandro Mazzola. Auch für Karl-Heinz Rummenigge war er eines seiner "großen Idole".

Karl-Heinz Rummenigge hat mit großer Betroffenheit auf den Tod von Italien-Legende Sandro Mazzola reagiert. „Die Nachricht vom Tod Sandro Mazzolas stimmt mich sehr traurig. Sandro war für mich eine ganz besondere Persönlichkeit“, teilte Rummenigge am Samstag mit.

Mazzola verstarb im Alter von 83 Jahren, wie sein langjähriger Klub am Samstag mitteilte. Die Nerazzurri würdigten ihn als eine der größten Persönlichkeiten der Vereinsgeschichte. Auch Rummenigges Karriere prägte Mazzola entscheidend.

Rummenigge über Mazzola: „Sein Poster hing in meinem Kinderzimmer“

„Schon als kleiner Junge war er eines meiner großen Idole – sein Poster hing in meinem Kinderzimmer. Dass ausgerechnet er es war, der mich 1984 als Sportdirektor zu Inter Mailand holte, ist eine dieser besonderen Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein“, betonte Rummenigge, der einst für 11,5 Millionen Mark vom FC Bayern zu Inter Mailand gewechselt war und drei Jahre für die Nerazzurri auflief.

C’è chi entra nella storia. E poi c’è chi diventa la storia stessa dell’Inter.

Da ragazzo nerazzurro a simbolo eterno, Sandro Mazzola ha attraversato generazioni, vincendo, emozionando e tramandando l’amore per questi colori.



Brillava in campo, brilla anche ora, la stella del… pic.twitter.com/3kg2V6M2aC — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 18, 2026

„Sandro war nicht nur einer der größten Spieler in der Geschichte von Inter und des italienischen Fußballs, sondern auch ein wunderbarer Mensch. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. Ciao Sandro, riposa in pace“, fügte Rummenigge hinzu.

Mazzola verbrachte seine gesamte 17-jährige Profikarriere bei Inter. In 565 Pflichtspielen und erzielte 158 Tore. Mit dem Klub gewann er viermal die italienische Meisterschaft und zweimal den Europapokal der Landesmeister.

1964 erzielte Mazzola im Finale gegen Real Madrid zwei Tore und hatte damit entscheidenden Anteil am ersten Europapokalsieg von Inter. Ein Jahr später verteidigte der Klub den Titel erfolgreich.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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