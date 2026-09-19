Italienische Fußball-Legende Sandro Mazzola gestorben

Mazzola wurde 83 Jahre alt. Er prägte mit Inter Mailand eine Ära, wurde Europameister und Vizeweltmeister.

Der frühere italienische Fußball-Nationalspieler Sandro Mazzola ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte Inter Mailand am Samstag mit. Mazzola verbrachte seine gesamte 17-jährige Profikarriere bei Inter und gilt als eine der prägenden Figuren der Vereinsgeschichte.

Inter-Legende Mazzola unvergessen

Für Inter absolvierte der Offensivspieler 565 Pflichtspiele und erzielte 158 Tore. Mit dem Klub gewann er viermal die italienische Meisterschaft und zweimal den Europapokal der Landesmeister. 1964 erzielte Mazzola im Finale gegen Real Madrid zwei Tore und hatte damit entscheidenden Anteil am ersten Europapokalsieg von Inter. Ein Jahr später verteidigte der Klub den Titel erfolgreich.

Inter würdigte Mazzola als eine der größten Persönlichkeiten der Vereinsgeschichte. Er sei als Junge zum Klub gekommen und diesem sein gesamtes Fußballerleben lang verbunden geblieben. „Adieu Mazzola, Ikone von Inter und einer der größten Azzurri überhaupt“, schrieb die Gazzetta dello Sport. „Mazzola war einer der großartigsten italienischen Fußballer der der Geschichte“, kommentierte Corriere dello Sport.

Erfolge mit Italiens Nationalmannschaft

Auch mit der italienischen Nationalmannschaft feierte Mazzola Erfolge. 1968 gewann er die Europameisterschaft. Zwei Jahre später erreichte Italien bei der Weltmeisterschaft in Mexiko das Finale, unterlag dort jedoch Brasilien.

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